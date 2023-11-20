В Кремле отреагировали на решение Финляндии касательно закрытия границ

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявляет, что власти Финляндии придумали причины для закрытия границы. Кроме того, он назвал неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники намеренно доставляют мигрантов на финскую границу, поскольку хотят спровоцировать кризис.

Москва не скрывает возмущения после неожиданного решения Финляндии

А если пытаются найти какие-то надуманные причины (для закрытия границы – ред.), то опять же, мы здесь не принимаем такие обвинения в наш адрес, – заявил пресс-секретарь российского диктатора. Поделиться

Дмитрий Песков также начал утверждать, что пограничными переходами должны пользоваться те, кто имеет на это законное право.

И в этом плане наши пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций, - продолжает лгать спикер Кремля. Поделиться

Кроме того, спикер Путина отреагировал на данные СМИ о том, что власти Финляндии уже рассматривают вариант с закрытием остальных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшем будущем.

По словам Пескова, ничего, кроме глубокого сожаления, это у официальной Москвы не вызывает.

потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, – жалуется представитель Кремля. Поделиться

Почему Финляндия приняла это решение

Как уже упоминалось ранее, 16 ноября Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции.

Как удалось узнать разведчикам, официальная Москва причастна к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

Что важно понимать, в последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.