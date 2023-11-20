В Кремле отреагировали на решение Финляндии касательно закрытия границ

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявляет, что власти Финляндии придумали причины для закрытия границы. Кроме того, он назвал неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники намеренно доставляют мигрантов на финскую границу, поскольку хотят спровоцировать кризис.
Москва не скрывает возмущения после неожиданного решения Финляндии
Дмитрий Песков также начал утверждать, что пограничными переходами должны пользоваться те, кто имеет на это законное право.
Кроме того, спикер Путина отреагировал на данные СМИ о том, что власти Финляндии уже рассматривают вариант с закрытием остальных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшем будущем.
По словам Пескова, ничего, кроме глубокого сожаления, это у официальной Москвы не вызывает.
Почему Финляндия приняла это решение
Как уже упоминалось ранее, 16 ноября Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции.
Как удалось узнать разведчикам, официальная Москва причастна к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.
Что важно понимать, в последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.
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