Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявляє, що влада Фінляндії вигадала причини для закриття кордону. Окрім того, він назвав неприйнятними звинувачення у тому, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, оскільки хочуть спровокувати кризу.

Москва не приховує обурення після неочікуваного рішення Фінляндії

А якщо намагаються знайти якісь надумані причини (для закриття кордону - ред.), то знову ж таки, ми тут не приймаємо такі звинувачення на нашу адресу, - заявив прессекретар російського диктатора. Поширити

Дмитро Пєсков також почав стверджувати, що прикордонними переходами повинні користуватися ті, хто має на це законне право.

І в цьому плані наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх службових інструкцій, - продовжує брехати речник Кремля. Поширити

Окрім того, речник Путіна відреагував на дані ЗМІ про те, що влада Фінляндії уже розглядає варіант з закриттям решти пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Росією в найближчому майбутньому.

За словами Пєскова, нічого, окрім глибокого жалю це в офіційної Москви не викликає.

Тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж, ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівників цієї країни, – бідкається речник Кремля. Поширити

Чому Фінляндія ухвалила це рішення

Як уже згадувалося раніше, 16 листопада Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції.

Як вдалося дізнатися розвідникам, офіційна Москва причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

Що важливо розуміти, протягом останніх місяців через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.