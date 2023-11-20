Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявляє, що влада Фінляндії вигадала причини для закриття кордону. Окрім того, він назвав неприйнятними звинувачення у тому, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, оскільки хочуть спровокувати кризу.
Москва не приховує обурення після неочікуваного рішення Фінляндії
Дмитро Пєсков також почав стверджувати, що прикордонними переходами повинні користуватися ті, хто має на це законне право.
Окрім того, речник Путіна відреагував на дані ЗМІ про те, що влада Фінляндії уже розглядає варіант з закриттям решти пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Росією в найближчому майбутньому.
За словами Пєскова, нічого, окрім глибокого жалю це в офіційної Москви не викликає.
Чому Фінляндія ухвалила це рішення
Як уже згадувалося раніше, 16 листопада Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції.
Як вдалося дізнатися розвідникам, офіційна Москва причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.
Що важливо розуміти, протягом останніх місяців через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-