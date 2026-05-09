Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил кремлевским пропагандистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в разговоре с Владимиром Путиным не передавал ему никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Зеленский пытался достучаться до Путина через Фицо.
- Однако, как утверждают в Кремле, прогресса в этом вопросе не произошло.
Фицо не передал Путину послание от Зеленского
Кремлевские пропагандисты поинтересовались в Ушакова, передавал ли лидер Словакии Путину какие-нибудь послания от Зеленского.
По словам советника диктатора, тема Украины действительно обсуждалась, однако никаких месседжей Фицо не передавал.
Как утверждает последний, Роберт Фицо просто достаточно подробно рассказал Путину, что они обсуждали с Владимиром Зеленским.
Что важно понимать, 9 мая глава правительства Словакии встретился с российским диктатором в Москве — Фицо является единственным лидером из ЕС, который прибыл в российскую столицу.
Он прибыл в столицу РФ еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля.
