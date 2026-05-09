В Кремле заявили, что Путин не получил послание Зеленского
Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил кремлевским пропагандистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в разговоре с Владимиром Путиным не передавал ему никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Зеленский пытался достучаться до Путина через Фицо.
  • Однако, как утверждают в Кремле, прогресса в этом вопросе не произошло.

Кремлевские пропагандисты поинтересовались в Ушакова, передавал ли лидер Словакии Путину какие-нибудь послания от Зеленского.

По словам советника диктатора, тема Украины действительно обсуждалась, однако никаких месседжей Фицо не передавал.

В ходе этого обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки ситуации… Но никаких посланий Зеленский через него не передавал, — уверяет Юрий Ушаков.

Как утверждает последний, Роберт Фицо просто достаточно подробно рассказал Путину, что они обсуждали с Владимиром Зеленским.

Что важно понимать, 9 мая глава правительства Словакии встретился с российским диктатором в Москве — Фицо является единственным лидером из ЕС, который прибыл в российскую столицу.

Он прибыл в столицу РФ еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля.

