У Кремлі заявили, що Путін не отримав послання від Зеленського
Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо у розмові з Володимиром Путіним не передавав йому жодних послань від українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Зеленський намагався достукатися до Путіна через Фіцо.
  • Однак, як стверджують в Кремлі, прогресу у цьому питанні не сталося.

Фіцо не передав Путіну послання від Зеленського

Кремлівські пропагандисти поцікавилися в Ушакова, чи передавав лідер Словаччини Путіну якісь послання від Зеленського.

За словами радника диктатора, тема України дійсно обговорювалася, однак жодних меседжів Фіцо не передавав.

Під час цього обговорення прем’єр-міністр поінформував нашого президента і нашу делегацію про те, що днями він справді зустрічався із Зеленським. Зеленський висловив йому свої оцінки ситуації… Але ніяких послань Зеленський через нього не передавав, — запевняє Юрій Ушаков.

Як стверджує останній, Роберт Фіцо просто досить детально розповів Путіну про те, що вони обговорювали з Володимиром Зеленським.

Що важливо розуміти, 9 травня глава уряду Словаччини зустрівся з російським диктатором у Москві — Фіцо є єдиним лідером з ЄС, хто присутній у російській столиці.

Він прибув до столиці РФ ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля.

