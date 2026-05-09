У Кремлі заявили, що Путін не отримав послання від Зеленського

Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо у розмові з Володимиром Путіним не передавав йому жодних послань від українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Зеленський намагався достукатися до Путіна через Фіцо.
- Однак, як стверджують в Кремлі, прогресу у цьому питанні не сталося.
Фіцо не передав Путіну послання від Зеленського
Кремлівські пропагандисти поцікавилися в Ушакова, чи передавав лідер Словаччини Путіну якісь послання від Зеленського.
За словами радника диктатора, тема України дійсно обговорювалася, однак жодних меседжів Фіцо не передавав.
Як стверджує останній, Роберт Фіцо просто досить детально розповів Путіну про те, що вони обговорювали з Володимиром Зеленським.
Що важливо розуміти, 9 травня глава уряду Словаччини зустрівся з російським диктатором у Москві — Фіцо є єдиним лідером з ЄС, хто присутній у російській столиці.
Він прибув до столиці РФ ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля.
