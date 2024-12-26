В Крыму дрон поразил российский корабль "Федор Урюпин"

23 декабря беспилотник поразил судно "Федор Урюпин" Этот корабль Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.

Что известно о поражении дроном корабля РФ

Как отмечается, удар произошел около 17:00 в бухте у поселка Черноморское в Крыму.

Беспилотник врезался в борт корабля выше ватерлинии. Хотя судно не затонуло, оно получило повреждения.

Корабль "Федор Урюпин" был построен в 2010 году и захвачен Россией вместе с другими активами во время оккупации Крыма в 2014 году. По данным "Крымского ветра", в последнее время судно не использовалось.

Россия потеряла Ursa Major

24 декабря официально стало известно о том, что в Средиземном море, у берегов Испании, пошел ко дну российский сухогруз Ursa Major.

По словам журналистов, 14 моряков доставили в порт Картахены. Еще двое считаются пропавшими без вести.

Анонимные источники медиа сообщают, что на судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.

С комментарием по этому поводу выступил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он считает, что авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов.

Кроме того, спикер добавил, это событие свидетельствует о том, что российские оккупанты начинают на себе ощущать последствия западных санкций.

Власти РФ продолжают утверждать, что на нем произошел "взрыв" в машинном отделении, после чего судно перевернулось на правый борт и затонуло.