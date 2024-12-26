У Криму дрон уразив російський корабель "Федір Урюпін"

23 грудня безпілотник уразив судно "Федір Урюпін". Цей корабель Росія захопила під час окупації Криму у 2014 році.
Головні тези:
- Безпілотник ударив корабель “Федір Урюпіy” у бухті біля Чорноморського, нанісши пошкодження.
- Судно “Федір Урюпін”, захоплене внаслідок окупації Криму, було побудоване у 2010 році.
- Російський суховантаж “Ursa Major” затонув поблизу Іспанії, постраждали 14 моряків, двоє вважаються зниклими.
- Аналітик Девід Акс наголошує, що 'Ursa Major' був найбільшим кораблем у реєстрі компанії з пандусами і кранами для навантаження.
- Затоплення судна “Ursa Major” свідчить про можливі проблеми у російській обороні та наслідки санкцій західних країн.
Що відомо про ураження дроном корабля РФ
Як зазначається, удар стався близько 17:00 у бухті поблизу селища Чорноморське в Криму.
Безпілотник врізався у борт корабля вище ватерлінії. Хоча судно не затонуло, воно зазнало пошкоджень.
Корабель "Федір Урюпін" було побудовано у 2010 році та захоплено Росією разом із іншими активами під час окупації Криму у 2014 році. За даними "Кримського вітру", останнім часом судно не використовувалося.
Росія втратила Ursa Major
24 грудня офіційно стало відомо про те, що в Середземному морі, біля берегів Іспанії, пішов на дно російський суховантаж Ursa Major.
За словами журналістів 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Анонімні джерела медіа повідомляють, що на судні стався вибух, через що виник крен.
З коментарем з цього приводу виступив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він вважає, що аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден.
Окрім того, спікер додав, ця подія свідчить про те, що російські окупанти починають на собі відчувати наслідки західних санкцій.
Влада РФ продовжує стверджувати, що на ньому стався "вибух" у машинному відділенні, після чого судно перекинулося на правий борт і затонуло.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-