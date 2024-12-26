У Криму дрон уразив російський корабель "Федір Урюпін"

23 грудня безпілотник уразив судно "Федір Урюпін". Цей корабель Росія захопила під час окупації Криму у 2014 році.

Що відомо про ураження дроном корабля РФ

Як зазначається, удар стався близько 17:00 у бухті поблизу селища Чорноморське в Криму.

Безпілотник врізався у борт корабля вище ватерлінії. Хоча судно не затонуло, воно зазнало пошкоджень.

Корабель "Федір Урюпін" було побудовано у 2010 році та захоплено Росією разом із іншими активами під час окупації Криму у 2014 році. За даними "Кримського вітру", останнім часом судно не використовувалося.

Росія втратила Ursa Major

24 грудня офіційно стало відомо про те, що в Середземному морі, біля берегів Іспанії, пішов на дно російський суховантаж Ursa Major.

За словами журналістів 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Анонімні джерела медіа повідомляють, що на судні стався вибух, через що виник крен.

З коментарем з цього приводу виступив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він вважає, що аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден.

Окрім того, спікер додав, ця подія свідчить про те, що російські окупанти починають на собі відчувати наслідки західних санкцій.

Влада РФ продовжує стверджувати, що на ньому стався "вибух" у машинному відділенні, після чого судно перекинулося на правий борт і затонуло.