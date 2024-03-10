В Литве будут конфисковывать авто с российскими госномерами
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Мир
Дата публикации

В Литве будут конфисковывать авто с российскими госномерами

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Источник:  DW

Десятки автомобилей с номерами, зарегистрированными в России, находятся в Литве. И это, несмотря на предписание властей зарегистрировать их в стране до 11 марта, или покинуть территорию ЕС.

Литва будет штрафовать российских автонарушителей

Нарушителям в Литве грозит конфискация автомобиля и штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Об этом сообщает DW.

По данным таможни, в Литве до сих пор ездят несколько десятков автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. По приблизительным подсчетам — около 50, — заявила представительница литовского таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

По ее словам, речь идет о машинах, участвующих в дорожном движении, при этом еще какое-то количество может стоять на парковках или в других местах.

Если будет установлено, что такие транспортные средства не имеют права находиться в Литве, это будет расцениваться как нарушение международных санкций, отметила представитель таможенного департамента.

За первое нарушение физические лица могут получить штраф от 200 до 6 тыс евро, за повторное — от 2 тыс до 6 тыс евро. Руководство юридических лиц будут штрафовать на сумму от 600 до 6 тыс и от 4 тыс до 6 тыс евро соответственно.

При этом будет сделано исключение для граждан РФ, следующих автомобилями с российскими номерами в Калининградскую область (РФ) или из нее транзитом. Однако в таком случае нужно будет пересечь Литву в течение 24 часов, а владелец автомобиля должен будет его сопровождать. В случае отсутствия владельца транспортное средство не пустят на литовскую территорию.

Российские авто должны покинуть Литву

Литовская таможня сообщает, что автомобили с российскими номерными знаками до 11 марта должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза.

По данным таможни, на территории Литвы еще есть владельцы автомобилей, зарегистрированных в России. До 11 марта эти лица должны зарегистрировать свои транспортные средства в Литве или покинуть территорию ЕС.

С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами можно считать нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность — штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или в то время должны быть перерегистрированы.

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