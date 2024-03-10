У Литві конфіскуватимуть авто з російськими держномерами

Десятки автомобілів із номерами, зареєстрованими у РФ, знаходяться у Литві. І це незважаючи на припис влади зареєструвати їх у країні до 11 березня, або залишити територію ЄС.
Литва штрафуватиме російських автопорушників
Порушникам у Литві загрожує конфіскація автомобіля та штраф відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє DW.
За даними митниці, у Литві досі їздять кілька десятків автомобілів із номерами, зареєстрованими в Росії. За приблизними підрахунками — близько 50, — заявила представниця литовського митного департаменту Ірміна Фролова-Мілашене.
За її словами, йдеться про машини, які беруть участь у дорожньому русі, при цьому ще якась кількість може стояти на паркувальних майданчиках або в інших місцях.
Якщо буде встановлено, що такі транспортні засоби не мають права перебувати у Литві, це розцінюватиметься як порушення міжнародних санкцій, наголосила представниця митного департаменту.
За перше порушення фізичні особи можуть отримати штраф від 200 до 6 тис євро, за повторне — від 2 тис до 6 тис євро. Керівництво юридичних осіб штрафуватимуть на суму від 600 до 6 тис та від 4 тис до 6 тис євро відповідно.
Російські авто мають залишити Литву
Литовська митниця повідомляє, що автомобілі з російськими номерними знаками до 11 березня мають залишити Литву та всю територію Євросоюзу.
За даними митниці, на території Литви ще є власники автомобілів, зареєстрованих у Росії. До 11 березня ці особи мають зареєструвати свої транспортні засоби у Литві, або залишити територію ЄС.
З 11 березня власники автомобілів з російськими номерами вважатимуться порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуватиметься відповідальність — штраф чи конфіскація автомобіля.
Литва виконує санкційні вимоги Ради Європи, якими дозволялася реєстрація автомобілів, що в'їхали, до 19 грудня минулого року. З 11 березня цього року зареєстровані в Росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви або на той час мають бути перереєстровані.
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