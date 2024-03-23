В Литве назвали сценарий победы Украины в войне против РФ

Какой сценарий предлагают в Литве для победы Украины

Формула победы над агрессором достаточно ясна: мир через силу. Если мы мобилизуем наши усилия и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить мир в Европе, который, наконец, воцарится, — отметила Шимоните. Поделиться

Она также добавила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше российского. А что касается стран-членов НАТО и G7, тем более.

Итог войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Мировые демократии не будут в безопасности, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям; где массовые зверства войны остаются безнаказанными; где "русский мир" продолжает или замораживает на своих условиях войну-геноцид, — подчеркнула премьер-министр Эстонии. Поделиться

Чего Литва ожидает от союзников на саммите НАТО в Вашингтоне

По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне будет оцениваться также по реальным решениям о членстве Украины в Альянсе.

Украина нуждается в НАТО так же, как и в НАТО нуждается в Украине. Будущее членство Украины значительно усилит военные возможности Альянса, поскольку ВСУ способны противостоять полномасштабному российскому вторжению, подчеркнула Шимоните. Поделиться

Премьер-министр Эстонии отметила, что сценарий, который был в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, когда Киев не получил приглашение в Альянс, не должен быть вариантом.

Сколько боеприпасов Украина сможет получить от западных партнеров

По словам военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко в эфире телемарафона, Украина с помощью западных партнеров выходит из критической ситуации из-за острой нехватки боеприпасов и в какой-то момент может достичь паритета с оккупационной армией РФ.

Я думаю, что в принципе сейчас мы исходим из той фазы, которая была действительно критичной. Потому что то, что у нас было с обеспечением... Мы понимаем, как героически наши военные держали при этом позиции, — отмечает эксперт. Поделиться

Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что страны ЕС будут ждать решения со стороны США и не будут спешить с помощью Украины.

Однако страны-партнеры сделали все наоборот.

Я счел. Если все, что сейчас в публичном пространстве и объявляется нашими партнерами, то это 1,5 млн чешских снарядов — 800 тысяч нашли, а говорят еще 700 тысяч могут, это 1,2 млн суммарно от всего Европейского Союза, которые могут быть предоставлены до конца года. Это 2700000 снарядов, если все сложится, потому что все может быть. Но это уже хорошо. Это выравнивает ситуацию в артиллерии, мы выйдем на паритет с врагом по артиллерии. По крайней мере, по снарядам, потому что нам нужны и стволы, и дополнительные системы, — отметил аналитик. Поделиться

Кроме того, колоссальную роль сейчас играют дроны. По словам эксперта, речь идет об украинском производстве и о поставках от партнеров.