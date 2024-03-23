В Литве назвали сценарий победы Украины в войне против РФ

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала западных партнеров Украины усилить помощь Киеву и не опасаться поражения России в развязанной ею преступной войне.
Какой сценарий предлагают в Литве для победы Украины
Она также добавила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше российского. А что касается стран-членов НАТО и G7, тем более.
Чего Литва ожидает от союзников на саммите НАТО в Вашингтоне
По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне будет оцениваться также по реальным решениям о членстве Украины в Альянсе.
Премьер-министр Эстонии отметила, что сценарий, который был в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, когда Киев не получил приглашение в Альянс, не должен быть вариантом.
Сколько боеприпасов Украина сможет получить от западных партнеров
По словам военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко в эфире телемарафона, Украина с помощью западных партнеров выходит из критической ситуации из-за острой нехватки боеприпасов и в какой-то момент может достичь паритета с оккупационной армией РФ.
Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что страны ЕС будут ждать решения со стороны США и не будут спешить с помощью Украины.
Однако страны-партнеры сделали все наоборот.
Кроме того, колоссальную роль сейчас играют дроны. По словам эксперта, речь идет об украинском производстве и о поставках от партнеров.
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