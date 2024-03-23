В Литві назвали сценарій перемоги України у війні проти РФ

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала західних партнерів України посилити допомогу Києву і не боятись поразки Росії у розв'язаній нею злочинній війні.

Який сценарій пропонують у Литві для перемоги України

Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує, — зазначила Шимоніте. Поширити

Вона також додала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий за російській. А щодо країн-членів НАТО та G7 — тим більше.

Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Світові демократії не будуть у безпеці, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид, — підкреслила прем’єр-міністр Естонії. Поширити

Чого Литва очікує від союзників на саміті НАТО у Вашингтоні

За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде оцінюватись також за реальними рішеннями щодо членства України в Альянсі.

Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню, — наголосила Шимоніте. Поширити

Прем’єр-міністр Естонії зазначила, що, сценарій, який був минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі, коли Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинен бути варіантом.

Скільки боєприпасів Україна зможе отримати від західних партнерів

За словами військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнка в ефірі телемарафону, Україна з допомогою західних партнерів виходить із критичної ситуації через гостру нестачу боєприпасів і у якийсь момент може досягти парітету із окупаційною армією РФ.

Я думаю, що в принципі зараз ми виходимо з тієї фази, яка була дійсно критичною. Тому що те, що ми мали з забезпеченням... Ми розуміємо, як героїчно наші військові тримали при цьому позиції, — зазначає експерт. Поширити

Він зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін розраховував, що країни ЄС будуть чекати на рішення з боку США і не поспішатимуть із допомогою Україні.

Однак країни партнери зробили все навпаки.

Я порахував. Якщо все, що зараз в публічному просторі і оголошується нашими партнерами, то це 1,5 млн чеських снарядів — 800 тисяч знайшли, а кажуть ще 700 тисяч можуть, це 1,2 млн сумарно від усього Європейського Союзу, які можуть бути надані до кінця року. Це 2,7 млн снарядів, якщо все складеться, тому що все може бути. Але це вже непогано. Це вирівнює ситуацію в артилерії, ми вийдемо на паритет з ворогом по артилерії. Принаймні по снарядах, бо нам потрібні і стволи, і додаткові системи, — зазначив аналітик. Поширити

Крім того, колосальну роль зараз відіграють дрони. За словам експерта, йдеться про українське виробництво і про постачання від партнерів.