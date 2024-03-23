В Литві назвали сценарій перемоги України у війні проти РФ

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала західних партнерів України посилити допомогу Києву і не боятись поразки Росії у розв'язаній нею злочинній війні.
Який сценарій пропонують у Литві для перемоги України
Вона також додала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий за російській. А щодо країн-членів НАТО та G7 — тим більше.
Чого Литва очікує від союзників на саміті НАТО у Вашингтоні
За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде оцінюватись також за реальними рішеннями щодо членства України в Альянсі.
Прем’єр-міністр Естонії зазначила, що, сценарій, який був минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі, коли Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинен бути варіантом.
Скільки боєприпасів Україна зможе отримати від західних партнерів
За словами військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнка в ефірі телемарафону, Україна з допомогою західних партнерів виходить із критичної ситуації через гостру нестачу боєприпасів і у якийсь момент може досягти парітету із окупаційною армією РФ.
Він зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін розраховував, що країни ЄС будуть чекати на рішення з боку США і не поспішатимуть із допомогою Україні.
Однак країни партнери зробили все навпаки.
Крім того, колосальну роль зараз відіграють дрони. За словам експерта, йдеться про українське виробництво і про постачання від партнерів.
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