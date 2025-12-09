В Литве объявили чрезвычайное положение — что произошло
В Литве объявили чрезвычайное положение — что произошло

Что происходит в Литве
Источник:  LRT

Утром 9 декабря власти Литвы объявили чрезвычайное положение на всей территории страны. Это решение было принято в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, регулярно нарушающими воздушное пространство страны.

Главные тезисы

  • Правительство Литвы принимает меры для борьбы с нарушением воздушного пространства страны.
  • Возможно также закрытие границы с Беларусью, если ситуация не улучшится.

Согласно последним данным, правительство Литвы уже назначило министра внутренних дел Владислава Кондратовича руководителем государственных операций во время чрезвычайного положения.

С заявлением на этот счет выступило МВД страны.

Следует отметить, что объявление чрезвычайного положения по всей территории страны не повлечет за собой никаких неудобств для населения, поскольку принятые меры будут целенаправленными и пропорциональными и будут направлены исключительно против организаторов и исполнителей незаконных действий, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, чрезвычайное положение позволяет ведомствам еще теснее координировать свои действия и привлечь к помощи военные подразделения.

Неделю назад премьер-министр Литвы Ругинене официально подтвердила, что может снова закрыть границу с Беларусью.

Это произойдет в том случае, если контрабанда воздушными шарами не перестанет поступать в страну.

По словам Ругинена, это решение важно будет согласовывать с командой президента США Дональда Трампа.

