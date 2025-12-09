У Литві оголосили надзвичайний стан — що сталося

Вранці 9 грудня влада Литви оголосила надзвичайний стан на всій території країни. Це рішення було ухвалене у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, що регулярно порушують повітряний простір країни.
Головні тези:
- Уряд Литви вживає заходів для боротьби з порушенням повітряного простору країни.
- Можливе також закриття кордону з Білоруссю, якщо ситуація не покращиться.
Що відбувається в Литві
Згідно з останніми даними, уряд Литви уже призначив міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича керівником державних операцій під час надзвичайного стану.
З заявою з цього приводу уже виступило МВС країни.
Що важливо розуміти, надзвичайний стан дає можливість відомствам ще тісніше координувати свої дії та залучити до допомоги військові підрозділи.
Тиждень тому прем’єр-міністерка Литви Ругінене офіційно підтвердила, що може знову закрити кордон з Білоруссю.
Це станеться у тому випадку, якщо контрабанда повітряними кулями не припинить надходити в країну.
За словами Ругінен, це рішення важливо буде узгоджувати із командою президента США Дональда Трампа.
