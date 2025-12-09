У Литві оголосили надзвичайний стан — що сталося
Вранці 9 грудня влада Литви оголосила надзвичайний стан на всій території країни. Це рішення було ухвалене у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, що регулярно порушують повітряний простір країни.

Головні тези:

  • Уряд Литви вживає заходів для боротьби з порушенням повітряного простору країни.
  • Можливе також закриття кордону з Білоруссю, якщо ситуація не покращиться.

Що відбувається в Литві

Згідно з останніми даними, уряд Литви уже призначив міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича керівником державних операцій під час надзвичайного стану.

З заявою з цього приводу уже виступило МВС країни.

Варто наголосити, що оголошення надзвичайного стану по всій території країни не спричинить жодних незручностей для населення, оскільки вжиті заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і будуть спрямовані виключно проти організаторів та виконавців незаконних дій, — йдеться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, надзвичайний стан дає можливість відомствам ще тісніше координувати свої дії та залучити до допомоги військові підрозділи.

Тиждень тому прем’єр-міністерка Литви Ругінене офіційно підтвердила, що може знову закрити кордон з Білоруссю.

Це станеться у тому випадку, якщо контрабанда повітряними кулями не припинить надходити в країну.

За словами Ругінен, це рішення важливо буде узгоджувати із командою президента США Дональда Трампа.

