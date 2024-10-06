В Литве обнаружили военные грузы для российской армии — что известно

Литовская таможня перехватила грузы с военными вещами, предназначенными для русской армии. Поезда следовали из Калининграда в Москву.
Главные тезисы
- Литовская таможня обнаружила военные грузы, предназначенные для российской армии, следующие из Калининграда в Москву.
- Грузы содержали камуфляжные штаны, маскировочные сетки и другую военную амуницию, предположительно для участия в военных действиях против Украины.
- Литва конфисковала грузы и передала их в помощь Украине, демонстрируя свою поддержку и выделив средства на оборону и безопасность Украины.
- Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил выделение не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины, подчеркнув важность поддержки свободы.
- Литва уже оказывала поддержку Украине, включая военную помощь, и продолжит стоять на ее стороне в борьбе за победу.
В Литве обнаружили несколько партий военной экипировки для армии РФ
Среди обнаруженных предметов были камуфляжные штаны, маскировочные сетки и другая военная амуниция.
По данным таможни, эти грузы предположительно предназначались для российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины, и неоднократно отправлялись общественными организациями из Калининградской области.
Самая большая находка была сделана 2 октября на железнодорожной станции Кибартай. В почтовом вагоне поезда "Калининград-Москва" была обнаружена партия камуфляжных штанов.
Ранее с 27 по 29 сентября на этом же маршруте таможенники задержали несколько партий маскировочных сеток.
Конфискованные товары литовская таможня передала Украине как помощь.
Литва поддерживает Украину
Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.
Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».
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