В Литве обнаружили военные грузы для российской армии — что известно
Категория
Мир
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В Литве обнаружили военные грузы для российской армии — что известно

В Литве обнаружили военные грузы для российской армии — что известно
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Источник:  Delfi

Литовская таможня перехватила грузы с военными вещами, предназначенными для русской армии. Поезда следовали из Калининграда в Москву.

Главные тезисы

  • Литовская таможня обнаружила военные грузы, предназначенные для российской армии, следующие из Калининграда в Москву.
  • Грузы содержали камуфляжные штаны, маскировочные сетки и другую военную амуницию, предположительно для участия в военных действиях против Украины.
  • Литва конфисковала грузы и передала их в помощь Украине, демонстрируя свою поддержку и выделив средства на оборону и безопасность Украины.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил выделение не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины, подчеркнув важность поддержки свободы.
  • Литва уже оказывала поддержку Украине, включая военную помощь, и продолжит стоять на ее стороне в борьбе за победу.

В Литве обнаружили несколько партий военной экипировки для армии РФ

Среди обнаруженных предметов были камуфляжные штаны, маскировочные сетки и другая военная амуниция.

По данным таможни, эти грузы предположительно предназначались для российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины, и неоднократно отправлялись общественными организациями из Калининградской области.

Самая большая находка была сделана 2 октября на железнодорожной станции Кибартай. В почтовом вагоне поезда "Калининград-Москва" была обнаружена партия камуфляжных штанов.

Ранее с 27 по 29 сентября на этом же маршруте таможенники задержали несколько партий маскировочных сеток.

Конфискованные товары литовская таможня передала Украине как помощь.

Литва поддерживает Украину

Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».

Как сообщалось в апреле, поддержка Украины Литвой в то время составила около одного миллиарда евро, из которых около 610 млн евро — военная помощь.

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