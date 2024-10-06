В Литве обнаружили военные грузы для российской армии — что известно

Литовская таможня перехватила грузы с военными вещами, предназначенными для русской армии. Поезда следовали из Калининграда в Москву.

В Литве обнаружили несколько партий военной экипировки для армии РФ

Среди обнаруженных предметов были камуфляжные штаны, маскировочные сетки и другая военная амуниция.

По данным таможни, эти грузы предположительно предназначались для российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины, и неоднократно отправлялись общественными организациями из Калининградской области.

Самая большая находка была сделана 2 октября на железнодорожной станции Кибартай. В почтовом вагоне поезда "Калининград-Москва" была обнаружена партия камуфляжных штанов.

Ранее с 27 по 29 сентября на этом же маршруте таможенники задержали несколько партий маскировочных сеток.

Конфискованные товары литовская таможня передала Украине как помощь.

Литва поддерживает Украину

Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».