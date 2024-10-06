У Литві виявили військові вантажі для російської армії — що відомо

Литовська митниця перехопила вантажі з військовими речами, призначеними для російської армії. Потяги прямували з Калінінграда до Москви.

У Литві виявили кілька партій військового екіпірування для армії РФ

Серед виявлених предметів були камуфляжні штани, маскувальні сітки та інша військова амуніція.

За даними митниці, ці вантажі, ймовірно, призначалися для російських збройних сил, які беруть участь у війні проти України, і неодноразово відправлялися громадськими організаціями з Калінінградської області.

Найбільшу знахідку було зроблено 2 жовтня на залізничній станції Кібартай. У поштовому вагоні поїзда "Калінінград-Москва" було виявлено партію камуфляжних штанів.

Раніше, з 27 по 29 вересня, на цьому ж маршруті митники затримали кілька партій маскувальних сіток.

Конфісковані товари литовська митниця передала Україні як допомогу.

Литва підтримує Україну

Литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Сьогодні на засіданні Державної ради оборони (Литви — ред.) ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

Він підкреслив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги, оскільки вона завжди «підтримуватиме свободу».