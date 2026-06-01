В Люблине сняли флаг Украины с ратуши из-за указа Зеленского
Источник:  РБК Украина

Власти Люблина сняли флаг Украины со здания городской ратуши, которое вывесили там еще в 2022 году в знак солидарности. Причина – указ президента Украины Владимира Зеленского

Главные тезисы

  • Снятие флага Украины с ратуши Люблина связано с решением президента Зеленского почтить УПА, что вызвало острую реакцию в Польше.
  • Польша отрицательно отреагировала на прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения.

Украинский флаг сняли с ратуши Люблина из-за памяти УПА

Об этом сообщает польское издание WP Wiadomości.

Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО "Север" почетное наименование "имени Героев УПА".

Указ вызвал острую реакцию в Польше — от МИД до президента Навроцкого.

Ратуша Люблина распространила заявление, в котором говорится, что город присоединился к другим польским городам. Чиновники разделяют критическую позицию польского МИД и посольства Польши в Киеве по решению Зеленского.

Прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, причиняет боль памяти польских жертв и усложняет строительство искреннего диалога.

В то же время, Люблин отмечает, что остается союзником Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, ставшим жертвой агрессии.

Среди жителей города мнения по снятию флага разделились. Одни поддерживают это решение, ссылаясь на неприемлемую похвалу УПА.

Другие считают его несвоевременным, отмечая, что украинцы до сих пор воюют на передовой против российских военных.

Я думаю, это очень плохой момент. Я хотел бы напомнить вам, что украинцы до сих пор держат линию фронта вдали от нас. Они в определенной степени воюют с русскими от нашего имени. А теперь мы отворачиваемся от них? Так что это не заканчивается плохо. Для меня это шаг по тонкому льду, — сказал житель Люблина.

26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ заявил, что рассматривает лишение Зеленского высшей государственной награды республики.

