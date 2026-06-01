У Любліні зняли прапор України з ратуші через указ Зеленського
Джерело:  РБК Україна

Влада Любліна зняла прапор України з будівлі міської ратуші, який вивісили там ще у 2022 році на знак солідарності. Причина — указ президента України Володимира Зеленського

Головні тези:

  • Рішення президента Зеленського вшанувати УПА спричинило зняття прапора України з ратуші Любліна.
  • Польща реагує гостро на прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення.

Український прапор зняли з ратуші Любліна через вшанування пам’яті УПА

Про це повідомляє польське видання WP Wiadomości.

Приводом стало рішення Зеленського присвоїти підрозділу ССО "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".

Указ викликав гостру реакцію у Польщі — від МЗС до президента Навроцького.

Ратуша Любліна поширила заяву, в якій йдеться, що місто приєдналося до інших польських міст. Чиновники поділяють критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві щодо рішення Зеленського.

Прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення, завдає болю пам'яті польських жертв та ускладнює будівництво щирого діалогу.

Водночас Люблін наголошує, що залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою агресії.

Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА .

Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.

Я думаю, що це дуже поганий момент. Я хотів би нагадати вам, що українці досі тримають лінію фронту далеко від нас. Вони певною мірою воюють з росіянами від нашого імені. А тепер ми відвертаємось від них? Тож це не закінчується погано. Для мене це крок по тонкому льоду, — сказав мешканець Любліна.

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь заявив, що розглядає позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди республіки.

