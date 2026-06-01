У Любліні зняли прапор України з ратуші через указ Зеленського

Влада Любліна зняла прапор України з будівлі міської ратуші, який вивісили там ще у 2022 році на знак солідарності. Причина — указ президента України Володимира Зеленського
Головні тези:
- Рішення президента Зеленського вшанувати УПА спричинило зняття прапора України з ратуші Любліна.
- Польща реагує гостро на прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення.
Український прапор зняли з ратуші Любліна через вшанування пам’яті УПА
Про це повідомляє польське видання WP Wiadomości.
Приводом стало рішення Зеленського присвоїти підрозділу ССО "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".
Указ викликав гостру реакцію у Польщі — від МЗС до президента Навроцького.
Ратуша Любліна поширила заяву, в якій йдеться, що місто приєдналося до інших польських міст. Чиновники поділяють критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві щодо рішення Зеленського.
Водночас Люблін наголошує, що залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.
Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою агресії.
Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА .
Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.
26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.
Президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь заявив, що розглядає позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди республіки.
