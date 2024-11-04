В Лондоне тысячи людей вышли на митинг, требуя прекратить сбросы загрязненных сточных вод в водоемы, служащие источниками питьевой воды.

Что известно о масштабном митинге в Лондоне против загрязнения воды

Люди на митинге держали плакаты с лозунгами "Остановите выбросы" и "Виды, а не фекалии".

По оценкам организаторов митинга, в масштабной акции вдоль реки Темза и возле британского парламента приняли участие около 15 тысяч человек.

Многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".

Организаторами акции протеста выступили Greenpeace и Friends of the Earth, а также British Rowing и другие природоохранные организации.

Протест против загрязнения воды в Лондоне

Загрязнение воды в Великобритании становится все более серьезной проблемой на фоне изменения климата и приватизации коммунальных предприятий.

Что известно о проблеме с загрязнением воды в Великобритании

Приватизированные коммунальные предприятия не смогли провести модернизацию канализационной системы еще времен викторианской эпохи из-за значительного роста населения и увеличения спроса на использование воды.

Во время сильных ливней коммунальные предприятия сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море.

По оценкам Агентства по охране окружающей среды, только в течение прошлого года количество сбросов сточных вод выросло на 50% и составило 464 тыс. разливов.

Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшение.

Правительство Лейбористской партии, избранное в июле, внесло законопроект об усилении регулирования и усилении штрафов для компаний водоснабжения, ответственных за загрязнение. Но демонстранты заявили, что нужно сделать больше.