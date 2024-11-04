В Лондоне тысячи людей вышли на митинг, требуя прекратить сбросы загрязненных сточных вод в водоемы, служащие источниками питьевой воды.
Главные тезисы
- В Лондоне прошел масштабный митинг против загрязнения воды, с участием тысяч людей, требующих прекратить сбросы загрязненных сточных вод в водоемы.
- Загрязнение водоемов в Великобритании усугубляется недостаточной модернизацией канализационной системы и роста спроса на воду.
- Протестующие призывают к ужесточению регулирования и введению штрафов для компаний, ответственных за загрязнение воды.
- Приватизация коммунальных предприятий способствовала недостаточной модернизации системы водоочистки, увеличивая сбросы неочищенных сточных вод в природные водоемы.
- Демонстранты требуют более решительных действий по борьбе с проблемой загрязнения воды, считая проводимые мероприятия недостаточными.
Что известно о масштабном митинге в Лондоне против загрязнения воды
Люди на митинге держали плакаты с лозунгами "Остановите выбросы" и "Виды, а не фекалии".
По оценкам организаторов митинга, в масштабной акции вдоль реки Темза и возле британского парламента приняли участие около 15 тысяч человек.
Многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".
Организаторами акции протеста выступили Greenpeace и Friends of the Earth, а также British Rowing и другие природоохранные организации.
Загрязнение воды в Великобритании становится все более серьезной проблемой на фоне изменения климата и приватизации коммунальных предприятий.
Что известно о проблеме с загрязнением воды в Великобритании
Приватизированные коммунальные предприятия не смогли провести модернизацию канализационной системы еще времен викторианской эпохи из-за значительного роста населения и увеличения спроса на использование воды.
Во время сильных ливней коммунальные предприятия сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды, только в течение прошлого года количество сбросов сточных вод выросло на 50% и составило 464 тыс. разливов.
Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшение.
Правительство Лейбористской партии, избранное в июле, внесло законопроект об усилении регулирования и усилении штрафов для компаний водоснабжения, ответственных за загрязнение. Но демонстранты заявили, что нужно сделать больше.
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