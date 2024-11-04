У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, вимагаючи припинити скиди забруднених стічних вод у водойми, які слугують джерелами питної води.

Що відомо про масштабний мітинг у Лондоні проти забруднення води

Люди на мітингу тримали плакати з гаслами "Зупиніть викиди" та "Види, а не фекалії".

За оцінками організаторів мітингу, у масштабній акції вздовж річки Темза та біля британського парламенту взяли участь близько 15 тис людей.

Багато хто був одягнений у синє та розмахував синіми прапорами, утворюючи "людську річку".

Організаторами акції протесту виступили Greenpeace та Friends of the Earth, а також British Rowing та інші природоохоронні організації.

Протест проти забруднення води у Лондоні

Забруднення води у Великій Британії стає дедалі більш серйозною проблемою на тлі змін клімату та приватизації комунальних підприємств.

Що відомо про проблему із забрудненням води у Великій Британії

Приватизовані комунальні підприємства не змогли провести модернізацію каналізаційної системи ще часів вікторіанської епохи через значне зростання кількості населення та збільшення попиту на використання води.

Під час сильних злив комунальні підприємства скидають неочищені стічні води у річки, озера та море.

За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища, тільки протягом минулого року кількість скидів стічних вод зросла на 50% і склала 464 тис розливів.

Водопостачальні компанії заявляють, що галузевий регулятор не дозволить їм підвищити рахунки за воду настільки, щоби профінансувати поліпшення.

Уряд Лейбористської партії, обраний у липні, вніс законопроект про посилення регулювання та посилення штрафів для компаній водопостачання, відповідальних за забруднення. Але демонстранти заявили, що треба зробити більше.