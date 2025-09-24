В Лондоне создали Международный фонд для восстановления украинских медиа
В Лондоне создали Международный фонд для восстановления украинских медиа

Источник:  rsf.org

19 сентября в Лондоне украинские НПО, занимающиеся вопросами свободы прессы, а также "Репортеры без границ" (RSF) официально положили начало Международному фонду для восстановления украинских медиа (IFRUM).

Главные тезисы

  • Запуск IFRUM – мощный сигнал поддержки украинской журналистике.
  • Инвестиция в Фонд – это инвестиция в демократическое будущее Украины.

Что важно понимать, инициаторами его создания были: международная организация "Репортеры без границ" (RSF) и украинские организации "Институт массовой информации", "Львовский медиафорум", "Детектор медиа", DII-Ukraine, "Окно восстановления", Media Development Foundation.

Ключевая цель IFRUM — поддерживать независимые медиа с четкой стратегией и доказанным влиянием.

Это позволит им продолжать освещать полномасштабную войну России против Украины, разоблачать политические злоупотребления или коррупцию, контролировать иностранные инвестиции и противодействовать российской пропаганде.

Стоит отметить, что Международный фонд для восстановления украинских медиа уже получил поддержку от Официального Брюсселя — речь идет о первоначальном взносе в размере 400 тысяч евро.

Цель команды IFRUM привлечь 96 миллионов долларов.

Это ориентировочная сумма, основанная на анализе украинского медиарынка из отчета RSF и The Fix за 2024 год "От устойчивости к восстановлению: обеспечение будущего украинских СМИ".

С заявлением по этому поводу выступила директор проектов RSF Луиза Аллюин Бише.

По ее словам, создание IFRUM — мощный сигнал поддержки украинской журналистике.

Поддержка украинских медиа — это не акт благотворительности, а стратегический шаг к будущему для всех инвесторов. Она также создает условия для долгосрочной поддержки, свободной от политического давления, чтобы эти смелые голоса могли продолжать свою важную работу. Мы призываем инвесторов и международных партнеров активизироваться и внести свой вклад через IFRUM — инвестицию в демократическое будущее Украины, — подчеркнула Бише.

