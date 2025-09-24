В Лондоне создали Международный фонд для восстановления украинских медиа

19 сентября в Лондоне украинские НПО, занимающиеся вопросами свободы прессы, а также "Репортеры без границ" (RSF) официально положили начало Международному фонду для восстановления украинских медиа (IFRUM).

Что известно про Международный фонд для восстановления украинских медиа

Что важно понимать, инициаторами его создания были: международная организация "Репортеры без границ" (RSF) и украинские организации "Институт массовой информации", "Львовский медиафорум", "Детектор медиа", DII-Ukraine, "Окно восстановления", Media Development Foundation.

Ключевая цель IFRUM — поддерживать независимые медиа с четкой стратегией и доказанным влиянием.

Это позволит им продолжать освещать полномасштабную войну России против Украины, разоблачать политические злоупотребления или коррупцию, контролировать иностранные инвестиции и противодействовать российской пропаганде.

Стоит отметить, что Международный фонд для восстановления украинских медиа уже получил поддержку от Официального Брюсселя — речь идет о первоначальном взносе в размере 400 тысяч евро.

Цель команды IFRUM привлечь 96 миллионов долларов.

Это ориентировочная сумма, основанная на анализе украинского медиарынка из отчета RSF и The Fix за 2024 год "От устойчивости к восстановлению: обеспечение будущего украинских СМИ".

С заявлением по этому поводу выступила директор проектов RSF Луиза Аллюин Бише.

По ее словам, создание IFRUM — мощный сигнал поддержки украинской журналистике.