У Лондоні започаткували Міжнародний фонд для відновлення українських медіа

19 вересня в Лондоні українські НУО, що займаються питаннями свободи преси, а також “Репортери без кордонів” (RSF) офіційно започаткували Міжнародний фонд для відновлення українських медіа (IFRUM).

Що відомом про Міжнародний фонд для відновлення українських медіа

Що важливо розуміти, ініціаторами його створення стали міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) та українські організації «Інститут масової інформації», «Львівський медіафорум», «Детектор медіа», DII-Ukraine, «Вікно відновлення», Media Development Foundation.

Ключова мета IFRUM — підтримуватиме незалежні медіа з чіткою стратегією та доведеним впливом.

Це дасть їм можливість продовжувати висвітлювати повномасштабну війну Росії проти України, викривати політичні зловживання чи корупцію, контролювати іноземні інвестиції та протидіяти російській пропаганді.

Варто зазначити, що Міжнародний фонд для відновлення українських медіа вже отримав підтримку від Офіційного Брюсселю — йдеться про початковий внесок у розмірі 400 тисяч євро.

Команда IFRUM має на меті залучити 96 мільйонів доларів.

Це орієнтовна сума, що базується на аналізі українського медіаринку зі звіту RSF та The Fix за 2024 рік “Від стійкості до відновлення: забезпечення майбутнього українських ЗМІ”.

З заявою з цього приводу виступила директорка проєктів RSF Луїза Аллюїн Біше.

За її словами, створення IFRUM є потужним сигналом підтримки українській журналістиці.