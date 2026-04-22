В Lufthansa объявили об отмене 20 тысяч авиарейсов

официально подтвердил масштабное сокращение летнего расписания. Такое решение было принято из-за стремительного роста цен на авиатопливо.

Масштабная отмена авиарейсов уже началась

Как указано в заявлении Lufthansa, они вынуждены снять с плана 20 тысяч короткомагистральных рейсов в течение следующих полугода.

Именно это решение позволит сэкономить около 40 тысяч тонн авиационного горючего.

По предварительным подсчетам, общее количество доступных кресло-километров Lufthansa Group летом 2026 сократится на 1%.

В общем, речь идет об отказе от нерентабельных маршрутов в пределах Европы.

Следует обратить внимание, что оптимизация охватит все шесть хабов группы: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Вена, Брюссель и Рим.

Команда Lufthansa Group обращает внимание на то, что доступ к глобальной сети и дальнемагистральным рейсам для пассажиров останется стабильным.