В Lufthansa объявили об отмене 20 тысяч авиарейсов
Источник:  online.ua

Lufthansa Group, являющийся крупнейшим авиационным холдингом Европы,

официально подтвердил масштабное сокращение летнего расписания. Такое решение было принято из-за стремительного роста цен на авиатопливо.

Главные тезисы

  • Война на Ближнем Востоке спровоцировала резкое удорожание авиатоплива.
  • ЕС уже планирует призвать страны блока добровольно делиться авиационным топливом из-за его дефицита.

Масштабная отмена авиарейсов уже началась

Как указано в заявлении Lufthansa, они вынуждены снять с плана 20 тысяч короткомагистральных рейсов в течение следующих полугода.

Именно это решение позволит сэкономить около 40 тысяч тонн авиационного горючего.

По предварительным подсчетам, общее количество доступных кресло-километров Lufthansa Group летом 2026 сократится на 1%.

В общем, речь идет об отказе от нерентабельных маршрутов в пределах Европы.

Следует обратить внимание, что оптимизация охватит все шесть хабов группы: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Вена, Брюссель и Рим.

Команда Lufthansa Group обращает внимание на то, что доступ к глобальной сети и дальнемагистральным рейсам для пассажиров останется стабильным.

Первый этап сокращений уже начался. Со вчера внедрена отмена 120 ежедневных рейсов, которые были запланированы до конца мая. Временно прекращены полеты из Франкфурта в Быдгощ и Жешув (Польша), а также в Ставангер (Норвегия).

