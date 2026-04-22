В Lufthansa оголосили про скасування 20 тисяч авіарейсів

Lufthansa Group, який є найбільшим авіаційним холдингом Європи,
офіційно підтвердив масштабне скорочення літнього розкладу. Таке рішення було ухвалене через стрімкий ріст цін на авіапаливо.
Головні тези:
- Війна на Близькому Сході спровокувала різке здорожчання авіапалива.
- ЄС уже планує закликати країни блоку добровільно ділитися авіаційним паливом через його дефіцит.
Масштабне скасування авіарейсів уже почалося
Як зазначається в заяві Lufthansa, вони вимушені зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів протягом наступних пів року.
Саме це рішення дасть можливість зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального.
За попередніми підрахунками, ззагальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group влітку 2026 року скоротиться на 1%.
Загалом йдеться про відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи.
Варто звернути увагу на те, що оптимізація охопить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.
Команда Lufthansa Group звертає увагу на те, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.
