В Lufthansa оголосили про скасування 20 тисяч авіарейсів
В Lufthansa оголосили про скасування 20 тисяч авіарейсів

Масштабне скасування авіарейсів уже почалося
Джерело:  online.ua

Lufthansa Group, який є найбільшим авіаційним холдингом Європи,

офіційно підтвердив масштабне скорочення літнього розкладу. Таке рішення було ухвалене через стрімкий ріст цін на авіапаливо.

Головні тези:

  • Війна на Близькому Сході спровокувала різке здорожчання авіапалива.
  • ЄС уже планує закликати країни блоку добровільно ділитися авіаційним паливом через його дефіцит.

Масштабне скасування авіарейсів уже почалося

Як зазначається в заяві Lufthansa, вони вимушені зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів протягом наступних пів року.

Саме це рішення дасть можливість зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального.

За попередніми підрахунками, ззагальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group влітку 2026 року скоротиться на 1%.

Загалом йдеться про відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи.

Варто звернути увагу на те, що оптимізація охопить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

Команда Lufthansa Group звертає увагу на те, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.

Перший етап скорочень уже розпочався. Від учора впроваджено скасування 120 щоденних рейсів, які були заплановані до кінця травня. Тимчасово припинено польоти з Франкфурта до Бидгоща та Жешува (Польща), а також до Ставангерa (Норвегія).

