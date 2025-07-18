В Мали ликвидировали военного преступника, тренера российского боксера Поветкина — источники

В Республике Мали удалось успешно ликвидировать Игоря Нестерова — наемника ЧВК "Вагнер", тренера российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки МО Украины.

Что известно о ликвидации Нестерова

В Республике Мали уничтожен Игорь Нестеров — наемник ЧВК "Вагнер", тренер российского боксера Александра Поветкина, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам инсайдеров в военной разведке Украины, террорист Нестеров был ликвидирован во время выполнения им "боевого задания" на Северо-западе Африки.

Что важно понимать, ранее "вагнеровцы" объявили, что "выполнили миссию" в Мали.

Несмотря на это, что интересно, они не прекращают нести потери на территории республики.

Следует отметить, что Игорь Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России принимал участие в агрессивной войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами.

Нельзя также игнорировать тот факт, что захватническую войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова — российский боксер Александр Поветкин.