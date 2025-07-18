У Малі ліквідували воєнного злочинця, тренера російського боксера Повєткіна — джерела
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У Малі ліквідували воєнного злочинця, тренера російського боксера Повєткіна — джерела

Нестеров і Повєткін
Джерело:  online.ua

У Республіці Малі вдалося успішно ліквідувати Ігоря Нестерова — найманця ПВК “Вагнер”, тренера російського боксера Олександра Повєткіна. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки МО України.

Головні тези:

  • Ігор Нестеров брав участь у війні проти України на боці російських загарбників.
  • Його ліквідували під час виконання “бойового завдання” на Північному-заході Африки.

Що відомо про ліквідацію Нестерова

У Республіці Малі знищено Ігоря Нестерова — найманця ПВК “Вагнер”, тренера російського боксера Олександра Повєткіна, — йдеться в повідомленні.

За словами інсайдерів у воєнній розвідці України, терориста Нестерова було ліквідовано під час виконання ним “бойового завдання” на Північному-заході Африки.

Що важливо розуміти, раніше “вагнерівці” оголосили, що “виконали місію” в Малі.

Попри це, що цікаво, вони не припиняють зазнавати втрат на території республіки.

Варто зазначити, що Ігор Нестеров з початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь в агресивній війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами.

Не можна також ігнорувати той факт, що загарбницьку війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова — російський боксер Олександр Повєткін.

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