У Малі ліквідували воєнного злочинця, тренера російського боксера Повєткіна — джерела

У Республіці Малі вдалося успішно ліквідувати Ігоря Нестерова — найманця ПВК “Вагнер”, тренера російського боксера Олександра Повєткіна. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки МО України.

Що відомо про ліквідацію Нестерова

У Республіці Малі знищено Ігоря Нестерова — найманця ПВК “Вагнер”, тренера російського боксера Олександра Повєткіна, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами інсайдерів у воєнній розвідці України, терориста Нестерова було ліквідовано під час виконання ним “бойового завдання” на Північному-заході Африки.

Що важливо розуміти, раніше “вагнерівці” оголосили, що “виконали місію” в Малі.

Попри це, що цікаво, вони не припиняють зазнавати втрат на території республіки.

Варто зазначити, що Ігор Нестеров з початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь в агресивній війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами.

Не можна також ігнорувати той факт, що загарбницьку війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова — російський боксер Олександр Повєткін.