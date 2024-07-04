По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.
Главные тезисы
- Отключения света в Украине могут уменьшиться уже через месяц благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.
- Постоянные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и аномальная жара ставят под угрозу стабильность работы энергосистемы.
- Рациональное потребление энергии играет ключевую роль в сбалансировании энергосистемы и предотвращении отключений света.
- Погодные условия, такие как жара, влияют на повышенное потребление электроэнергии и продолжительность отключений света.
- Прогнозируемая стабилизация работы энергосистемы после прекращения жары может привести к уменьшению графиков ограничения подачи электроэнергии.
Что влияет на объемы отключений света по Украине
Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.
Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.
Как жара влияет на продолжительность отключений света в Украине
При этом он добавил, что одним из факторов, влияющих на повышенное потребление, является погода.
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