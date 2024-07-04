По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.

Что влияет на объемы отключений света по Украине

Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.

На сегодняшний день ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем, несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания, – отмечает замглавы Минэнерго. Поделиться

Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.

Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступную электроэнергию. Вместе с тем, это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему, - объясняет чиновник Минэнерго. Поделиться

Как жара влияет на продолжительность отключений света в Украине

При этом он добавил, что одним из факторов, влияющих на повышенное потребление, является погода.