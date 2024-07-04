В Минэнерго назвали вероятные сроки уменьшения отключений света в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Минэнерго назвали вероятные сроки уменьшения отключений света в Украине

Отключения света в Украине
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.

Главные тезисы

  • Отключения света в Украине могут уменьшиться уже через месяц благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.
  • Постоянные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и аномальная жара ставят под угрозу стабильность работы энергосистемы.
  • Рациональное потребление энергии играет ключевую роль в сбалансировании энергосистемы и предотвращении отключений света.
  • Погодные условия, такие как жара, влияют на повышенное потребление электроэнергии и продолжительность отключений света.
  • Прогнозируемая стабилизация работы энергосистемы после прекращения жары может привести к уменьшению графиков ограничения подачи электроэнергии.

Что влияет на объемы отключений света по Украине

Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.

На сегодняшний день ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем, несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания, – отмечает замглавы Минэнерго.

Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.

Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступную электроэнергию. Вместе с тем, это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему, - объясняет чиновник Минэнерго.

Как жара влияет на продолжительность отключений света в Украине

При этом он добавил, что одним из факторов, влияющих на повышенное потребление, является погода.

Мы понимаем, что и погода является одним из факторов. На сегодняшний день есть жара. Она оказывает влияние на повышенное потребление. Мы понимаем, что прогнозируемой жары через месяц-полтора уже не будет на таких пиковых температурах. Соответственно, это повлияет более на стабилизацию работы и возможность уменьшения потребления, а соответственно и уменьшение графиков почасового ограничения подачи электроэнергии, - подчеркнул Колесник.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине усилили отключение света вечером 26 июня
Отключение света
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина отменит отключение света на прифронтовых территориях — Укрэнерго
Украина отменит отключение света на прифронтовых территориях — Укрэнерго
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Укрэнерго назвали сроки облегчения ситуации с отключениями света
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?