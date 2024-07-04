У Міненерго назвали ймовірні терміни зменшення відключень світла в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міненерго назвали ймовірні терміни зменшення відключень світла в Україні

Відключення світла в Україні
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць. 

Головні тези:

  • Прогнозується, що відключення світла в Україні можуть зменшитись через місяць.
  • Стабільність роботи енергосистеми під загрозою через постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури та споживання електроенергії.
  • Співпраця з іноземними партнерами допомагає прискорити ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури.
  • Прогнозоване зменшення споживання електроенергії після припинення спеки може призвести до зменшення графіків обмеження подачі електроенергії.
  • Раціональне споживання енергії важливо для збалансування енергосистеми та запобігання відключень світла в майбутньому.

Що впливає на обсяги відключень світла по Україні

Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.

На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, - зазначає заступник глави Міненерго.

Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.

Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему, - пояснює високопосадовець Міненерго.

Як спека впливає на тривалість відключень світла в Україні

При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.

Ми розуміємо, що і погода є одним із факторів. На сьогодні є спека. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозованої спеки через місяць-півтора вже не буде на таких пікових температурах. Відповідно це вплине більш на стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання, а відповідно й зменшення графіків погодинного обмеження подачі електроенергії, - наголосив Колісник.

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