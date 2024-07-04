За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць.
Головні тези:
- Прогнозується, що відключення світла в Україні можуть зменшитись через місяць.
- Стабільність роботи енергосистеми під загрозою через постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури та споживання електроенергії.
- Співпраця з іноземними партнерами допомагає прискорити ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури.
- Прогнозоване зменшення споживання електроенергії після припинення спеки може призвести до зменшення графіків обмеження подачі електроенергії.
- Раціональне споживання енергії важливо для збалансування енергосистеми та запобігання відключень світла в майбутньому.
Що впливає на обсяги відключень світла по Україні
Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.
Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.
Як спека впливає на тривалість відключень світла в Україні
При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.
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