За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць.

Що впливає на обсяги відключень світла по Україні

Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.

На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, - зазначає заступник глави Міненерго. Поширити

Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.

Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему, - пояснює високопосадовець Міненерго. Поширити

Як спека впливає на тривалість відключень світла в Україні

При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.