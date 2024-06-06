По информации представителей Минэнерго, материал британского издания Financial Times о состоянии украинской энергетики в результате атак преступной армии РФ является ложным и распространяемым в интересах кремлевской пропаганды.
Главные тезисы
- Минэнерго обвинило Financial Times в распространении ложной и манипулятивной информации об украинской энергетике.
- Статья издания содержит недостоверные заявления анонимных источников, что делает информацию сомнительной.
- По мнению Минэнерго, материал Financial Times направлен на распространение негативного нарратива об украинской энергетике и вызывает панику среди населения.
- Авторы статьи смешивают правдивые и фальшивые данные, а также апеллируют к эмоциям читателей, чтобы придать материалу видимость достоверности.
- Министерство подчеркнуло, что ссылки на анонимные источники без официальных подтверждений не являются надежными и могут содержать манипулятивную информацию.
Что не так с материалом Financial Times о состоянии украинской энергосистемы
В материале издания сообщалось, что с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ уничтожила более половины мощностей по производству электроэнергии. Поэтому генерация якобы снизилась с 55 до 20 ГВт.
Авторы материала, ссылаясь на заявления неназванных украинских чиновников, заявляли, что зимой украинцев ждут масштабные отключения света.
В министерстве подчеркнули, что авторы материала ссылаются на анонимные источники, что делает достоверность информации сомнительной, ведь у нее нет официальных подтверждений.
Что еще не соответствует действительности в FT-материале
В Минэнерго также заявили о недостоверности подаваемой информации как факт, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в 2 раза.
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