В Минэнерго обвинили издание Financial Times в распространении ИПСО
Категория
Украина
Дата публикации

В Минэнерго обвинили издание Financial Times в распространении ИПСО

Энергосистема Украины
Читати українською

По информации представителей Минэнерго, материал британского издания Financial Times о состоянии украинской энергетики в результате атак преступной армии РФ является ложным и распространяемым в интересах кремлевской пропаганды.

Главные тезисы

  • Минэнерго обвинило Financial Times в распространении ложной и манипулятивной информации об украинской энергетике.
  • Статья издания содержит недостоверные заявления анонимных источников, что делает информацию сомнительной.
  • По мнению Минэнерго, материал Financial Times направлен на распространение негативного нарратива об украинской энергетике и вызывает панику среди населения.
  • Авторы статьи смешивают правдивые и фальшивые данные, а также апеллируют к эмоциям читателей, чтобы придать материалу видимость достоверности.
  • Министерство подчеркнуло, что ссылки на анонимные источники без официальных подтверждений не являются надежными и могут содержать манипулятивную информацию.

Что не так с материалом Financial Times о состоянии украинской энергосистемы

В материале издания сообщалось, что с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ уничтожила более половины мощностей по производству электроэнергии. Поэтому генерация якобы снизилась с 55 до 20 ГВт.

Авторы материала, ссылаясь на заявления неназванных украинских чиновников, заявляли, что зимой украинцев ждут масштабные отключения света.

5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграмм-каналов и вызвали резонанс в обществе, говорится в заявлении Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что авторы материала ссылаются на анонимные источники, что делает достоверность информации сомнительной, ведь у нее нет официальных подтверждений.

Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. К примеру, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения, — объясняют в ведомстве.

Что еще не соответствует действительности в FT-материале

В Минэнерго также заявили о недостоверности подаваемой информации как факт, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в 2 раза.

Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%. Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апеллирование к эмоциям читателя, — отмечают в министерстве.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Графики не работают. В Киеве ввели экстренные отключения света
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
7 областей Украины переходят на экстренные отключения электроэнергии — Укрэнерго
украина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Кабмине подготовили новый механизм графиков отключений света
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?