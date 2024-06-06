По информации представителей Минэнерго, материал британского издания Financial Times о состоянии украинской энергетики в результате атак преступной армии РФ является ложным и распространяемым в интересах кремлевской пропаганды.

Что не так с материалом Financial Times о состоянии украинской энергосистемы

В материале издания сообщалось, что с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ уничтожила более половины мощностей по производству электроэнергии. Поэтому генерация якобы снизилась с 55 до 20 ГВт.

Авторы материала, ссылаясь на заявления неназванных украинских чиновников, заявляли, что зимой украинцев ждут масштабные отключения света.

5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграмм-каналов и вызвали резонанс в обществе, говорится в заявлении Минэнерго. Поделиться

В министерстве подчеркнули, что авторы материала ссылаются на анонимные источники, что делает достоверность информации сомнительной, ведь у нее нет официальных подтверждений.

Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. К примеру, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения, — объясняют в ведомстве. Поделиться

Что еще не соответствует действительности в FT-материале

В Минэнерго также заявили о недостоверности подаваемой информации как факт, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в 2 раза.