В Міненерго звинуватили видання Financial Times у поширенні ІПСО

За інформацією представників Міненерго, матеріал британського видання Financial Times щодо стану української енергетики внаслідок атак злочинної армії РФ є неправдивим і поширюваним в інтересах кремлівської пропаганди.
Головні тези:
- Міненерго звинуватило Financial Times у поширенні неправдивої і маніпулятивної інформації про стан української енергетики.
- Матеріал видання містить недостовірні заяви анонімних джерел, що робить інформацію сумнівною.
- Заяви про підвищення тарифів на електроенергію у 2 рази виявились недостовірними, згідно з Міненерго розмір тарифу збільшився на 63%.
- Міненерго вважає, що стаття Financial Times є інформаційно-психологічною операцією, спрямованою на поширення негативного наративу про українську енергетику.
- Міненерго закликає аудиторію бути обережною та критичною до інформації, що має потенційно маніпулятивний характер.
Що не так із матеріалом Financial Times щодо стану української енергосистеми
У матеріалі видання повідомлялось, що від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ знищила більше половини потужностей з виробництва електроенергії. Через це генерація нібито знизилась з 55 до 20 ГВт.
Автори матеріалу, посилаючись на заяви неназваних українських посадовців, заявляли, що взимку на українців чекають масштабні відключення світла.
У міністерстві підкреслили, що автори матеріалу посилаються на анонімні джерела, що робить достовірність інформації сумнівною, адже вона не має офіційних підтверджень.
Що ще не відповідає дійсності у матеріалі FT
В Міненерго також заявили про недостовірність інформації, яка подається як факт, що 31 травня було ухвалено рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів у 2 рази.
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