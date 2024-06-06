В Міненерго звинуватили видання Financial Times у поширенні ІПСО

За інформацією представників Міненерго, матеріал британського видання Financial Times щодо стану української енергетики внаслідок атак злочинної армії РФ є неправдивим і поширюваним в інтересах кремлівської пропаганди.

Що не так із матеріалом Financial Times щодо стану української енергосистеми

У матеріалі видання повідомлялось, що від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ знищила більше половини потужностей з виробництва електроенергії. Через це генерація нібито знизилась з 55 до 20 ГВт.

Автори матеріалу, посилаючись на заяви неназваних українських посадовців, заявляли, що взимку на українців чекають масштабні відключення світла.

5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер і просуває наративи ворога. Перекладені уривки статті були передруковані багатьма українськими медіа та опубліковані в низці телеграм-каналів і викликали резонанс у суспільстві, - йдеться у заяві Міненерго. Поширити

У міністерстві підкреслили, що автори матеріалу посилаються на анонімні джерела, що робить достовірність інформації сумнівною, адже вона не має офіційних підтверджень.

Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення, - пояснюють у відомстві. Поширити

Що ще не відповідає дійсності у матеріалі FT

В Міненерго також заявили про недостовірність інформації, яка подається як факт, що 31 травня було ухвалено рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів у 2 рази.