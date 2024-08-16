В Минэнерго предупредили о вероятном возвращении отключений света
Категория
Экономика
Дата публикации

В Минэнерго предупредили о вероятном возвращении отключений света

Энергосистема Украины
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, уже на следующей неделе в Украине могут вернуться к графикам отключений света.

Главные тезисы

  • Минэнерго предупредило о возможном возвращении графиков отключений света в Украине из-за возврата жары.
  • Ремонтные работы на энергобъектах продолжаются после атак преступной армии РФ.
  • Украина активно готовится к отопительному сезону и расширяет поставки электроэнергии из Польши для обеспечения надежного энергоснабжения.
  • Прогнозируется, что температура в августе в Украине не превысит 37 градусов, что может повлиять на энергообеспечение страны.
  • Возвращение жары в Украину может потребовать введения отключений света, а украинским энергетикам уже удалось стабилизировать энергосистему после ракетных атак.

Что известно о возвращении к графикам отключений света в Украине

То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется использовать графики отключений, - подчеркнула Гринчук.

По ее словам, речь идет о возвращении жары в Украину.

Она отметила, что ремонтные работы продолжаются на всех энергобъектах в Украине.

Бригады техников восстанавливают оборудование, поврежденное в результате атак преступной армии РФ.

В Украине из-за жары могут вернуть отключение света
Энергосистема Украины

Графики отключений электроэнергии в Украине не используются с 30 июля. Это стало возможным из-за выхода из ремонта двух блоков атомных электростанций и снижения температуры.

При этом по прогнозам синоптиков в течение августа температура в Украине не будет превышать 37 градусов тепла.

Что говорят о возвращении отключений света в "Укрэнерго"

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.

В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов снабжения электроэнергией из соседней страны в зимний период.

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график
ДТЭК
Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине в ближайшее время могут отменить отключения света
Энергосистема Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство отменило отключение света части бизнеса. Что это значит
Денис Шмыгаль
Правительство отменило отключение света части бизнеса. Что это значит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?