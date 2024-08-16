По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, уже на следующей неделе в Украине могут вернуться к графикам отключений света.
Главные тезисы
- Минэнерго предупредило о возможном возвращении графиков отключений света в Украине из-за возврата жары.
- Ремонтные работы на энергобъектах продолжаются после атак преступной армии РФ.
- Украина активно готовится к отопительному сезону и расширяет поставки электроэнергии из Польши для обеспечения надежного энергоснабжения.
- Прогнозируется, что температура в августе в Украине не превысит 37 градусов, что может повлиять на энергообеспечение страны.
- Возвращение жары в Украину может потребовать введения отключений света, а украинским энергетикам уже удалось стабилизировать энергосистему после ракетных атак.
Что известно о возвращении к графикам отключений света в Украине
По ее словам, речь идет о возвращении жары в Украину.
Она отметила, что ремонтные работы продолжаются на всех энергобъектах в Украине.
Бригады техников восстанавливают оборудование, поврежденное в результате атак преступной армии РФ.
Графики отключений электроэнергии в Украине не используются с 30 июля. Это стало возможным из-за выхода из ремонта двух блоков атомных электростанций и снижения температуры.
При этом по прогнозам синоптиков в течение августа температура в Украине не будет превышать 37 градусов тепла.
Что говорят о возвращении отключений света в "Укрэнерго"
По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.
Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.
В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов снабжения электроэнергией из соседней страны в зимний период.
По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.
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