По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, уже на следующей неделе в Украине могут вернуться к графикам отключений света.

Что известно о возвращении к графикам отключений света в Украине

То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется использовать графики отключений, - подчеркнула Гринчук. Поделиться

По ее словам, речь идет о возвращении жары в Украину.

Она отметила, что ремонтные работы продолжаются на всех энергобъектах в Украине.

Бригады техников восстанавливают оборудование, поврежденное в результате атак преступной армии РФ.

Энергосистема Украины

Графики отключений электроэнергии в Украине не используются с 30 июля. Это стало возможным из-за выхода из ремонта двух блоков атомных электростанций и снижения температуры.

При этом по прогнозам синоптиков в течение августа температура в Украине не будет превышать 37 градусов тепла.

Что говорят о возвращении отключений света в "Укрэнерго"

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.

В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов снабжения электроэнергией из соседней страны в зимний период.

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.