У Міненерго попередили про ймовірне повернення відключень світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Міненерго попередили про ймовірне повернення відключень світла

Енергосистема України
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, вже з наступного тижня в Україні можуть повернутись до графіків відключень світла. 

Головні тези:

  • Є ймовірність повернення до графіків відключень світла в Україні через повернення спеки.
  • Ремонтні роботи на енергоб'єктах тривають після атак злочинної армії РФ.
  • Україна готується до опалювального сезону та розширює постачання електроенергії з Польщі.
  • Українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему та ліквідувати наслідки ракетних атак.
  • Прогнозують, що температура в Україні в серпні не перевищить 37 градусів, що вплине на енергозабезпечення країни.

Що відомо про повернення до графіків відключень світла в Україні

Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, - підкреслила Гринчук.

За її словами, мова йде про повернення спеки в Україну.

Вона зазначила, що ремонтні роботи тривають на всіх енергоб’єктах в Україні.

Бригади техніків відновлюють обладнання, пошкоджене внаслідок атак злочинної армії РФ.

В Україні через спеку можуть повернути відключення світла
Енергосистема України

Графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня. Це стало можливим через вихід з ремонту двох блоків атомних електростанцій та зниження температури.

При цьому, за прогнозами синоптиків, протягом серпня температура в Україні не перевищуватиме 37 градусів тепла.

Що кажуть стосовно повернення відключень світла в “Укренерго”

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні. 

Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.

Зокрема, Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік
ДТЕК
Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні найближчим часом можуть скасувати відключення світла
Енергосистема України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд скасував відключення світла частині бізнесу. Що це означає
Денис Шмигаль
Уряд скасував відключення світла частині бізнесу. Що це означає

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?