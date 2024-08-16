За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, вже з наступного тижня в Україні можуть повернутись до графіків відключень світла.

Що відомо про повернення до графіків відключень світла в Україні

Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, - підкреслила Гринчук. Поширити

За її словами, мова йде про повернення спеки в Україну.

Вона зазначила, що ремонтні роботи тривають на всіх енергоб’єктах в Україні.

Бригади техніків відновлюють обладнання, пошкоджене внаслідок атак злочинної армії РФ.

Енергосистема України

Графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня. Це стало можливим через вихід з ремонту двох блоків атомних електростанцій та зниження температури.

При цьому, за прогнозами синоптиків, протягом серпня температура в Україні не перевищуватиме 37 градусів тепла.

Що кажуть стосовно повернення відключень світла в “Укренерго”

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні.

Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.

Зокрема, Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.