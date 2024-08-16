За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, вже з наступного тижня в Україні можуть повернутись до графіків відключень світла.
Головні тези:
- Є ймовірність повернення до графіків відключень світла в Україні через повернення спеки.
- Ремонтні роботи на енергоб'єктах тривають після атак злочинної армії РФ.
- Україна готується до опалювального сезону та розширює постачання електроенергії з Польщі.
- Українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему та ліквідувати наслідки ракетних атак.
- Прогнозують, що температура в Україні в серпні не перевищить 37 градусів, що вплине на енергозабезпечення країни.
Що відомо про повернення до графіків відключень світла в Україні
За її словами, мова йде про повернення спеки в Україну.
Вона зазначила, що ремонтні роботи тривають на всіх енергоб’єктах в Україні.
Бригади техніків відновлюють обладнання, пошкоджене внаслідок атак злочинної армії РФ.
Графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня. Це стало можливим через вихід з ремонту двох блоків атомних електростанцій та зниження температури.
При цьому, за прогнозами синоптиків, протягом серпня температура в Україні не перевищуватиме 37 градусів тепла.
Що кажуть стосовно повернення відключень світла в “Укренерго”
За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні.
Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.
Зокрема, Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.
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