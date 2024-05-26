По словам первого заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, управляемые авиабомбы, которые оккупационная армия РФ сбрасывает на позиции украинских военных, остаются одной из ключевых проблем в развязанной Россией преступной войне.

Как применение армией РФ КАБов влияет на ситуацию на фронте

Наши подразделения страдают от большого количества управляемых авиационных бомб авиацией противника. В среднем за день 100-120 КАБов смахивают на головы наших защитников. Это 3-4 тыс в месяц. Весовая категория этих авиабомб — 250 кг и более. В основном применяются 250 и 500-килограммовые бомбы, — отметил Гаврилюк. Поделиться

По его словам, ключевым способом противодействия использованию кафиров является уничтожение самолетов-носителей и складов хранения.

Однако для этого требуются дополнительные средства ПВО от западных партнеров, а также современные истребители, в частности американские F-16.

Кроме этого, Украина нуждается в дальнобойных средствах поражения, среди прочего, ракет большой дальности для ударов по российским аэродромам.

Наша минимальная потребность — 120-130 самолетов, — подчеркнул Гаврилюк. Поделиться

Украина должна получить F-16 в ближайшие месяцы, но неизвестно, когда именно.

Замглавы Минобороны также добавил, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов.

На один украинский боеприпас в России пять, — отметил Гаврилюк. Поделиться

Он подчеркнул, что украинским военным также срочно нужны средства РЭБ.

С какими проблемами сталкиваются Воздушные силы при отражении последних атак армии РФ

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, во время комбинированной атаки по Украине в ночь на 26 мая подразделения ПВО из-за недостаточного количества ЗРК Patriot не смогли сбить 2 вражеских ракеты "Кинжал".

К сожалению, аэробалистические ракеты "Кинжал" сложны в сбитии и лишь один комплекс, уже неоднократно показывавший себя в действии эффективно, может эффективно противостоять им. И мы нуждаемся больше в таких комплексах, чтобы защитить нашу гражданскую инфраструктуру, — отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, в противодействии этим ракетам наиболее эффективны будут именно комплексы ЗРК Patriot.

F-16 теоретически могли бы служить сдерживающим фактором непосредственно для тактической авиации врага. Они пытаются применять "Кинжалы" с достаточно большого расстояния, а есть определенные нюансы использования западного оружия по территории РФ, — объясняет Евлаш. Поделиться

По его информации, сегодня ночью россияне уже классически целили по критической, энергетической инфраструктуре Украины и военным объектам.

Однако достаточно слаженная работа нашей авиации, подразделений РЭБ, мобильных огневых групп позволила эффективно справиться с другими целями", — подчеркнул он, напомнив, что уничтожены почти все цели, а именно 12 крылатых ракет типа Х-101 и Х-155, и еще 31 БПЛА типа "Шахед", — отметил представитель ПС ВСУ. Поделиться

Евлаш также сказал, что последние комбинированные атаки враг проводит по классической схеме — сначала пытаются запускать "шахеды", позже применяют более серьезное оружие, на этот раз произошли пуски с территории Саратовской области ракет Х-101 и Х-155 из статей бомбардировщиков, а в конце концов ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области.