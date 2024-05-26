По словам первого заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, управляемые авиабомбы, которые оккупационная армия РФ сбрасывает на позиции украинских военных, остаются одной из ключевых проблем в развязанной Россией преступной войне.
Как применение армией РФ КАБов влияет на ситуацию на фронте
По его словам, ключевым способом противодействия использованию кафиров является уничтожение самолетов-носителей и складов хранения.
Однако для этого требуются дополнительные средства ПВО от западных партнеров, а также современные истребители, в частности американские F-16.
Кроме этого, Украина нуждается в дальнобойных средствах поражения, среди прочего, ракет большой дальности для ударов по российским аэродромам.
Украина должна получить F-16 в ближайшие месяцы, но неизвестно, когда именно.
Замглавы Минобороны также добавил, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов.
Он подчеркнул, что украинским военным также срочно нужны средства РЭБ.
С какими проблемами сталкиваются Воздушные силы при отражении последних атак армии РФ
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, во время комбинированной атаки по Украине в ночь на 26 мая подразделения ПВО из-за недостаточного количества ЗРК Patriot не смогли сбить 2 вражеских ракеты "Кинжал".
По его словам, в противодействии этим ракетам наиболее эффективны будут именно комплексы ЗРК Patriot.
По его информации, сегодня ночью россияне уже классически целили по критической, энергетической инфраструктуре Украины и военным объектам.
Евлаш также сказал, что последние комбинированные атаки враг проводит по классической схеме — сначала пытаются запускать "шахеды", позже применяют более серьезное оружие, на этот раз произошли пуски с территории Саратовской области ракет Х-101 и Х-155 из статей бомбардировщиков, а в конце концов ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области.
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