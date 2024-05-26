В Міноборони назвали одну з ключових проблем на фронті

За словами першого заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, керовані авіабомби, які окупаційна армія РФ скидає на позиції українських військових, залишаються однією з ключових проблем у розв'язаній Росією злочинній війні.
Як застосування армією РФ КАБів впливає на ситуацію на фронті
За його словами, ключовим способом протидії використанню окупантами КАБів є знищення літаків-носіїв та складів зберігання.
Однак для цього потрібні додаткові засоби ППО від західних партнерів, а також сучасні винищувачі, зокрема, американські F-16.
Окрім цього Україна потребує далекобійних засобів ураження, серед іншого, ракет великої дальності для ударів по російських аеродромах.
Україна має отримати F-16 протягом найближчих місяців, але невідомо, коли саме.
Заступник глави Міноборони також додав, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу у кількості артилерійських боєприпасів.
Він підкреслив, що українським військовим також терміново потрібні засоби РЕБ.
З якими проблемами стикаються Повітряні сили під час відбиття останніх атак армії РФ
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, під час комбінованої атаки по Україні у ніч на 26 травня підрозділи ППО через недостатню кількість ЗРК Patriot не змогли збити 2 ворожі ракети “Кинджал”.
За його словами, у протидії цим ракетам найбільш ефективними будуть саме комплекси ЗРК Patriot.
За його інформацією, сьогодні вночі росіяни вже класично цілили по критичній, енергетичній інфрастурктурі України та військових об’єктах.
Євлаш також сказав, що останні комбіновані атаки ворог проводить за класичною схемою — спочатку намагаються запускати "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю, цього разу відбулимся пуски з території Саратовської області ракет Х-101 та Х-155 зі статегічних бомбардувальників, а зрештою вдарили "Кинжалами" з території Тамбовської області.
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