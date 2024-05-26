В Міноборони назвали одну з ключових проблем на фронті

За словами першого заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, керовані авіабомби, які окупаційна армія РФ скидає на позиції українських військових, залишаються однією з ключових проблем у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як застосування армією РФ КАБів впливає на ситуацію на фронті

Наші підрозділи страждають від застосування великої кількості керованих авіаційних бомб авіацією противника. В середньому за день 100-120 КАБів скидаються на голови наших захисників. Це 3 — 4 тис за місяць. Вагова категорія цих авіабомб — 250 кг та більше. В основному застосовуються 250 та 500-кілограмові бомби, — зазначив Гаврилюк. Поширити

За його словами, ключовим способом протидії використанню окупантами КАБів є знищення літаків-носіїв та складів зберігання.

Однак для цього потрібні додаткові засоби ППО від західних партнерів, а також сучасні винищувачі, зокрема, американські F-16.

Окрім цього Україна потребує далекобійних засобів ураження, серед іншого, ракет великої дальності для ударів по російських аеродромах.

Наша мінімальна потреба — 120-130 літаків, — підкреслив Гаврилюк. Поширити

Україна має отримати F-16 протягом найближчих місяців, але невідомо, коли саме.

Заступник глави Міноборони також додав, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу у кількості артилерійських боєприпасів.

На один український боєприпас у Росії є п'ять, — зазначив Гаврилюк. Поширити

Він підкреслив, що українським військовим також терміново потрібні засоби РЕБ.

З якими проблемами стикаються Повітряні сили під час відбиття останніх атак армії РФ

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, під час комбінованої атаки по Україні у ніч на 26 травня підрозділи ППО через недостатню кількість ЗРК Patriot не змогли збити 2 ворожі ракети “Кинджал”.

На жаль, аеробалістичні ракети "Кинжал" є складними в збитті і лише один комплекс, який вже неодноразово показував себе в дії ефективно, може ефективно протистояти їм. І ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру, — зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, у протидії цим ракетам найбільш ефективними будуть саме комплекси ЗРК Patriot.

F-16 теоретично могли би слугувати стримуючим фактором безпосередньо для тактичної авіації ворога. Вони намагаються застосовувати "Кинжали" з досить великої відстані, а є певні нюанси щодо використання західної зброї по території РФ, — пояснює Євлаш. Поширити

За його інформацією, сьогодні вночі росіяни вже класично цілили по критичній, енергетичній інфрастурктурі України та військових об’єктах.

Однак досить злагоджена робота нашої авіації, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп дозволило ефективно впоратися з іншими цілями", — підкреслив він, нагадавши, що знищено майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Х-101 та Х-155, та ще 31 БПЛА типу "Шахед”, — зазначив речник ПС ЗСУ. Поширити

Євлаш також сказав, що останні комбіновані атаки ворог проводить за класичною схемою — спочатку намагаються запускати "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю, цього разу відбулимся пуски з території Саратовської області ракет Х-101 та Х-155 зі статегічних бомбардувальників, а зрештою вдарили "Кинжалами" з території Тамбовської області.