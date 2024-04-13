По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, с середины мая в Украине начнется повторный медосмотр ограниченно пригодных к военной службе.
Что известно о повторном медосмотре ограниченно пригодных в Украине
Он указал на принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации в рамках проведения дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине.
Гаврилюк подчеркнул, что документом регламентируются несколько важных вещей:
обязанности граждан;
обязанности органов местного самоуправления;
учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;
закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.
Гаврилюк напомнил, что ерховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об увеличении штрафов за нарушение воинского долга и правил мобилизации.
Что известно об электронном учете военнообязанных
Гаврилюк отметил, что в Минобороны осуществили перезапуск электронной системы "Оберіг" и оцифровали информацию об украинских мужчинах, которых могут мобилизовать.
Заместитель главы Минобороны пояснил, что "Оберег" обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.
Реестр включает информацию от налоговой службы, Минюста, Минобразования, миграционной и пограничной служб, а также Судебной администрации.
На сегодняшний день, как отметил замминистра, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан и оцифрованы данные мужчин призывного возраста во всех 24 регионах Украины и Киеве.
Гаврилюк также отметил, что к августу этого года в Украине откроют более 20 рекрутинговых центров.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине уже работает около 10 таких центров в 5 регионах.
по одному — во Львове, Полтаве и Запорожье,
два Центра — в Харькове,
шесть — в Днепропетровской области.
Также по его словам, с начала апреля запущен агрегатор вакансий в ряды Сил обороны Украины, которые были размещены на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа.
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