По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, с середины мая в Украине начнется повторный медосмотр ограниченно пригодных к военной службе.

Что известно о повторном медосмотре ограниченно пригодных в Украине

В настоящее время идет согласование изменений в 402 приказа. И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными, — объясняет Гаврилюк. Поделиться

Он указал на принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации в рамках проведения дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине.

Гаврилюк подчеркнул, что документом регламентируются несколько важных вещей:

обязанности граждан;

обязанности органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;

закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.

Гаврилюк напомнил, что ерховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об увеличении штрафов за нарушение воинского долга и правил мобилизации.

Что известно об электронном учете военнообязанных

Гаврилюк отметил, что в Минобороны осуществили перезапуск электронной системы "Оберіг" и оцифровали информацию об украинских мужчинах, которых могут мобилизовать.

Заместитель главы Минобороны пояснил, что "Оберег" обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Реестр включает информацию от налоговой службы, Минюста, Минобразования, миграционной и пограничной служб, а также Судебной администрации.

На сегодняшний день, как отметил замминистра, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан и оцифрованы данные мужчин призывного возраста во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель — обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, — отметил заместитель главы Минобороны. Поделиться

Гаврилюк также отметил, что к августу этого года в Украине откроют более 20 рекрутинговых центров.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине уже работает около 10 таких центров в 5 регионах.

по одному — во Львове, Полтаве и Запорожье,

два Центра — в Харькове,

шесть — в Днепропетровской области.

До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодняшний день через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц, — подчеркнул Гаврилюк. Поделиться

Также по его словам, с начала апреля запущен агрегатор вакансий в ряды Сил обороны Украины, которые были размещены на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа.