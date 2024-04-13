За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, із середини травня в Україні почнеться повторний медогляд обмежено придатних до військової служби.

Що відомо про повторний медогляд обмежено придатних в Україні

Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними, — пояснює Гаврилюк. Поширити

Він вказав на ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію у рамках проведення подальших мобілізаційних заходів в Україні.

Гаврилюк підкреслив, що документом регламентуються кілька важливих речей:

обовʼязки громадян;

обовʼязки органів місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Гаврилюк нагадав, що ерховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.

Що відомо про електронний облік військовозобов’язаних

Гаврилюк зазначив, що в Міноборони здійснили перезапуск електронної системи “Оберіг” та оцифрували інформацію про українських чоловіків, яких можуть мобілізувати.

Заступник глави Міноборони пояснив, що "Оберіг" забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Реєстр включає в себе інформацію від податкової служби, Мін’юсту, Міносвіти, міграційної та прикордонної служб, а також Судової адміністрації.

На сьогодні, як зазначив заступник міністра, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві.

Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, — зазначив заступник глави Міноборони. Поширити

Гаврилюк також зазначив, що до серпня цього року в Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів.

Він підкреслив, що наразі в Україні вже працюють близько 10 таких центрів у 5 регіонах.

по одному — у Львові, Полтаві та Запоріжжі,

два Центри — у Харкові,

шість — у Дніпропетровській області.

До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Станом на сьогодні через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. Ми очікуємо що за результатами роботи рекрутингових центрів ми збільшимо кількість контрактів до чотирьох-п’яти тисяч на місяць, — наголосив Гаврилюк. Поширити

Також за його словами, з початку квітня запущено агрегатор вакансій до лав Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота.