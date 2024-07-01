В Минвосстановлении отреагировали на запрет Польши пропускать украинские грузовики
Категория
Экономика
Дата публикации

В Минвосстановлении отреагировали на запрет Польши пропускать украинские грузовики

Граница
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Источник:  online.ua

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу 20 июня. Так что украинским перевозчикам не нужны никакие разрешения на двусторонние перевозки.

Главные тезисы

  • Соглашение о либерализации грузоперевозок между Украиной и ЕС позволяет украинским перевозчикам осуществлять двусторонние перевозки без дополнительных разрешений.
  • Польша приостановила пропуск украинских грузовиков на границе с 1 июля, требуя разрешений на международные грузовые перевозки.
  • Украина обращается в Министерство инфраструктуры Польши и Еврокомиссию для разрешения ситуации с приостановкой пропуска грузовиков на границе.

Между Украиной и Польшей действует соглашение о либерализации грузовых перевозок — Деркач

Такой комментарий по приостановке Польшей пропуска украинских грузовиков на границе без разрешений на международные грузовые предоставил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в Фейсбуке.

По ситуации с пересечением границы грузовиками через пункты пропуска с Польшей. Точнее, с требованием таможенных органов Республики Польша о наличии разрешений на перевозку у украинских водителей. Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

По его словам, эти условия известны польской стороне, прежде всего Министерству инфраструктуры Польши. Официальными каналами польская сторона, как и все остальные страны-члены ЕС, была доложена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом. Пока это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны.

Деркач подчеркнул, что Украина обратилась в Министерство инфраструктуры Польши, которое заверило, что пытается решить проблему с таможенной службой.

Также мы сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и тоже пытается повлиять на решение проблемы, — добавил замминистра.

Польша не пропускает украинские грузовики: в чем дело

С 1 июля Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

С 00:00 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ).

Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

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