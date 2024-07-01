У Мінвідновленні відреагували на заборону Польщею пропуску українських вантажівок
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Мінвідновленні відреагували на заборону Польщею пропуску українських вантажівок

Кордон
Джерело:  online.ua

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула чинності 20 червня. Тож українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення.

Головні тези:

  • Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС дозволяє українським перевізникам здійснювати двосторонні перевезення без додаткових дозволів.
  • Польща призупинила пропуск українських вантажівок на кордоні з метою вимагати наявність дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
  • Наразі внутрішня комунікація польської сторони стосовно проблеми з пропуском українських вантажівок є активно вирішуваним питанням.
  • Україна звернулася до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії для розв'язання ситуації з призупиненням пропуску вантажівок на кордоні.
  • З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів без дозволів на міжнародні вантажні перевезення, спричинивши обмеження на кордоні.

Між Україною та Польщею діє угода про лібералізацію вантажних перевезень — Деркач

Такий коментар щодо призупинки Польщею пропуску українських вантажівок на кордоні без дозволів на міжнародні вантажні надав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Фейсбуці.

Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил.

За його словами, ці умови відомі польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною і Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

Деркач підкреслив, що Україна звернулася до Міністерства інфраструктури Польщі, яке запевнило, що намагається розв'язати проблему з митною службою.

Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку і також намагається вплинути на вирішення проблеми, — додав заступник міністра.

Польща не пропускає українські вантажівки: у чому справа

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

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