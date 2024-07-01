У Мінвідновленні відреагували на заборону Польщею пропуску українських вантажівок

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула чинності 20 червня. Тож українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення.

Між Україною та Польщею діє угода про лібералізацію вантажних перевезень — Деркач

Такий коментар щодо призупинки Польщею пропуску українських вантажівок на кордоні без дозволів на міжнародні вантажні надав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Фейсбуці.

Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. Поширити

За його словами, ці умови відомі польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною і Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

Деркач підкреслив, що Україна звернулася до Міністерства інфраструктури Польщі, яке запевнило, що намагається розв'язати проблему з митною службою.

Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку і також намагається вплинути на вирішення проблеми, — додав заступник міністра.

Польща не пропускає українські вантажівки: у чому справа

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ). Поширити

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.