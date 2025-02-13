В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу — почти 30 пострадавших

В результате наезда авто в толпу, участвовавшую в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена, количество пострадавших возросло до 28.

В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу

В полиции рассказали, что подозреваемым в наезде оказался 24-летний гражданин Афганистана.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Dieser fuhr mit einem Pkw von hinten in eine Versammlung im Bereich der Seidlstraße. Hierbei wurden nach aktuellem Stand 28 Personen zum Teil schwer verletzt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025

Во время его задержания правоохранители открывали огонь по автомобилю.

Как сообщает Tagesschau, во время пресс-конференции премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что, вероятнее всего, наезд был умышленным.

Вероятно, это атака, — сказал Зодер. Поделиться

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, подозреваемый был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и воровстве из магазинов.

По информации эксперта по терроризму ARD Михаэля Гетшенберга, он также был обязан покинуть страну.

Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.