В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу — почти 30 пострадавших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу — почти 30 пострадавших

Мюнхен
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Источник:  online.ua

В результате наезда авто в толпу, участвовавшую в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена, количество пострадавших возросло до 28.

Главные тезисы

  • В результате наезда авто в толпу в центре Мюнхена пострадали почти 30 человек.
  • Подозреваемый в наезде гражданин Афганистана был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и воровстве.
  • Эксперт по терроризму считает, что наезд в Мюнхене может быть умышленным и рассматриваться как возможная террористическая атака.

В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу

В полиции рассказали, что подозреваемым в наезде оказался 24-летний гражданин Афганистана.

Во время его задержания правоохранители открывали огонь по автомобилю.

Как сообщает Tagesschau, во время пресс-конференции премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что, вероятнее всего, наезд был умышленным.

Вероятно, это атака, — сказал Зодер.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, подозреваемый был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и воровстве из магазинов.

По информации эксперта по терроризму ARD Михаэля Гетшенберга, он также был обязан покинуть страну.

Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.

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