В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу — почти 30 пострадавших

В результате наезда авто в толпу, участвовавшую в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена, количество пострадавших возросло до 28.
Главные тезисы
- В результате наезда авто в толпу в центре Мюнхена пострадали почти 30 человек.
- Подозреваемый в наезде гражданин Афганистана был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и воровстве.
- Эксперт по терроризму считает, что наезд в Мюнхене может быть умышленным и рассматриваться как возможная террористическая атака.
В Мюнхене водитель на авто протаранил толпу
В полиции рассказали, что подозреваемым в наезде оказался 24-летний гражданин Афганистана.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Dieser fuhr mit einem Pkw von hinten in eine Versammlung im Bereich der Seidlstraße. Hierbei wurden nach aktuellem Stand 28 Personen zum Teil schwer verletzt.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025
Во время его задержания правоохранители открывали огонь по автомобилю.
Как сообщает Tagesschau, во время пресс-конференции премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что, вероятнее всего, наезд был умышленным.
По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, подозреваемый был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и воровстве из магазинов.
По информации эксперта по терроризму ARD Михаэля Гетшенберга, он также был обязан покинуть страну.
Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.
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