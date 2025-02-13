У Мюнхені водій на авто протаранив натовп — майже 30 постраждалих

Внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена, кількість постраждалих зросла до 28.
Головні тези:
- У центрі Мюнхена водій авто протаранив групу учасників профспілкової демонстрації, в результаті чого постраждали 28 людей.
- Підозрюваний у наїзді, 24-річний громадянин Афганістану, був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки.
- За словами експерта з тероризму, наїзд може бути навмисним і розглядатися як можлива терористична атака.
У Мюнхені водій на авто протаранив натовп
У поліції розповіли, що підозрюваним у наїзді виявився 24-річний громадянин Афганістану.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Dieser fuhr mit einem Pkw von hinten in eine Versammlung im Bereich der Seidlstraße. Hierbei wurden nach aktuellem Stand 28 Personen zum Teil schwer verletzt.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025
Під час його затримання правоохоронці відкривали вогонь по автомобілю.
Як повідомляє Tagesschau, під час пресконференції прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що, найімовірніше, наїзд був навмисним.
За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна, підозрюваний був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки з магазинів.
За інформацією експерта з питань тероризму ARD Міхаеля Гетшенберга, він також був зобов'язаний покинути країну.
Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.
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