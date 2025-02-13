У Мюнхені водій на авто протаранив натовп — майже 30 постраждалих

Внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена, кількість постраждалих зросла до 28.

У Мюнхені водій на авто протаранив натовп

У поліції розповіли, що підозрюваним у наїзді виявився 24-річний громадянин Афганістану.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Dieser fuhr mit einem Pkw von hinten in eine Versammlung im Bereich der Seidlstraße. Hierbei wurden nach aktuellem Stand 28 Personen zum Teil schwer verletzt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025

Під час його затримання правоохоронці відкривали вогонь по автомобілю.

Як повідомляє Tagesschau, під час пресконференції прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що, найімовірніше, наїзд був навмисним.

Ймовірно, це атака, — сказав Зьодер. Поширити

За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна, підозрюваний був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки з магазинів.

За інформацією експерта з питань тероризму ARD Міхаеля Гетшенберга, він також був зобов'язаний покинути країну.

Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.