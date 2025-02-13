У Мюнхені водій на авто протаранив натовп — майже 30 постраждалих
Категорія
Події
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У Мюнхені водій на авто протаранив натовп — майже 30 постраждалих

Мюнхен
Джерело:  online.ua

Внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена, кількість постраждалих зросла до 28.

Головні тези:

  • У центрі Мюнхена водій авто протаранив групу учасників профспілкової демонстрації, в результаті чого постраждали 28 людей.
  • Підозрюваний у наїзді, 24-річний громадянин Афганістану, був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки.
  • За словами експерта з тероризму, наїзд може бути навмисним і розглядатися як можлива терористична атака.

У Мюнхені водій на авто протаранив натовп

У поліції розповіли, що підозрюваним у наїзді виявився 24-річний громадянин Афганістану.

Під час його затримання правоохоронці відкривали вогонь по автомобілю.

Як повідомляє Tagesschau, під час пресконференції прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що, найімовірніше, наїзд був навмисним.

Ймовірно, це атака, — сказав Зьодер.

За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна, підозрюваний був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки з магазинів.

За інформацією експерта з питань тероризму ARD Міхаеля Гетшенберга, він також був зобов'язаний покинути країну.

Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.

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