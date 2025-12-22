В Москве ликвидировали российского генерал-лейтенанта Сарварова

В Москве на улице Ясеневой в результате подрыва автомобиля ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Генерал-лейтенанта РФ Сарварова взорвали в собственном авто
Причиной взрыва автомобиля, предварительно, стало самодельное взрывное устройство. По одной из версий, устройство взорвалось спустя несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение.
Следственный комитет РФ обвинил в взрыве украинские спецслужбы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 105 УК, статьей 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконное обращение взрывчатых веществ).
56-летний Фанил Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.
Согласно утечкам из баз данных, на Сарварове была зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска. Кроме того, он с 2023 года владел четвертью квартиры по улице Ясенева в Москве.
