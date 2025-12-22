В Москве ликвидировали российского генерал-лейтенанта Сарварова
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве ликвидировали российского генерал-лейтенанта Сарварова

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В Москве на улице Ясеневой в результате подрыва автомобиля ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Главные тезисы

  • В Москве взорвали автомобиль российского генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
  • Оккупант погиб от взрыва в автомобиле во время движения.

Генерал-лейтенанта РФ Сарварова взорвали в собственном авто

Причиной взрыва автомобиля, предварительно, стало самодельное взрывное устройство. По одной из версий, устройство взорвалось спустя несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение.

По другим данным, автомобиль успел проехать несколько метров. Обломками повреждены по меньшей мере семь стоящих рядом автомобилей.

Следственный комитет РФ обвинил в взрыве украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 105 УК, статьей 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконное обращение взрывчатых веществ).

56-летний Фанил Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

Генерал-лейтенант армии РФ Фанил Сарваров

Согласно утечкам из баз данных, на Сарварове была зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска. Кроме того, он с 2023 года владел четвертью квартиры по улице Ясенева в Москве.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Москвой подорвали генерала армии РФ — видео
Москалик
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Руководил бомбардировкой Мариуполя. В Ставрополе взорвали экс-майора армии РФ Гурциева — видео
теракт
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и партизаны взорвали двух оккупантов на ТОТ Херсонщины — видео
ГУР
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?