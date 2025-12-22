В Москве ликвидировали российского генерал-лейтенанта Сарварова

В Москве на улице Ясеневой в результате подрыва автомобиля ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Генерал-лейтенанта РФ Сарварова взорвали в собственном авто

Причиной взрыва автомобиля, предварительно, стало самодельное взрывное устройство. По одной из версий, устройство взорвалось спустя несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение.

По другим данным, автомобиль успел проехать несколько метров. Обломками повреждены по меньшей мере семь стоящих рядом автомобилей. Поделиться

Следственный комитет РФ обвинил в взрыве украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 105 УК, статьей 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконное обращение взрывчатых веществ).

56-летний Фанил Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

Генерал-лейтенант армии РФ Фанил Сарваров

Согласно утечкам из баз данных, на Сарварове была зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска. Кроме того, он с 2023 года владел четвертью квартиры по улице Ясенева в Москве.