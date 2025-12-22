У Москві ліквідували російського генерал-лейтенанта Сарварова

У Москві на вулиці Ясенєвій внаслідок підриву автомобіля ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.
Головні тези:
- У Москві підірвали авто російського генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.
- Окупант загинув від вибуху в автомобілі під час руху.
Генерал-лейтенанта РФ Сарварова підірвали у власному авто
Причиною вибуху автомобіля, попередньо, став саморобний вибуховий пристрій. За однією з версій, пристрій вибухнув через кілька секунд після того, як Kia Sorento розпочала рух.
Слідчий комітет РФ звинуватив у вибуху українські спецслужби.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом "е" частини 2 статті 105 КК, статтею 222.1 КК (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом; незаконний обіг вибухових речовин).
56-річний Фаніл Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.
Згідно з витоками з баз даних, на Сарварова була зареєстрована Kia Sorento 2013 року випуску. Крім того, він із 2023 року володів чвертю квартири на вулиці Ясенева у Москві.
