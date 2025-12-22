У Москві ліквідували російського генерал-лейтенанта Сарварова
У Москві ліквідували російського генерал-лейтенанта Сарварова

Read in English
Джерело:  online.ua

У Москві на вулиці Ясенєвій внаслідок підриву автомобіля ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Головні тези:

  • У Москві підірвали авто російського генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.
  • Окупант загинув від вибуху в автомобілі під час руху.

Генерал-лейтенанта РФ Сарварова підірвали у власному авто

Причиною вибуху автомобіля, попередньо, став саморобний вибуховий пристрій. За однією з версій, пристрій вибухнув через кілька секунд після того, як Kia Sorento розпочала рух.

За іншими даними, автомобіль встиг проїхати кілька метрів. Уламками пошкоджено щонайменше сім автомобілів, що стоять поруч.

Слідчий комітет РФ звинуватив у вибуху українські спецслужби.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом "е" частини 2 статті 105 КК, статтею 222.1 КК (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом; незаконний обіг вибухових речовин).

56-річний Фаніл Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Генерал-лейтенант армії РФ Фаніл Сарваров

Згідно з витоками з баз даних, на Сарварова була зареєстрована Kia Sorento 2013 року випуску. Крім того, він із 2023 року володів чвертю квартири на вулиці Ясенева у Москві.

