В Москве призывников начали запугивать закрытием выезда из страны

В Москве усилили давление на призывников. В частности, им начали отправлять SMS-сообщения с угрозами об ограничениях на выезд из страны, также возобновились облавы.
Главные тезисы
- Призывников в Москве запугивают SMS-сообщениями о запрете выезда из страны и ограничениях, что может использоваться как метод устрашения.
- С 2025 года призывники в России могут столкнуться с реальными ограничениями из-за введения электронного военного реестра.
- Уголовная ответственность грозит призывникам за уклонение от воинской повинности, что усугубляет ситуацию для них.
- Московские правозащитники отмечают усиление давления на призывников и возобновление облав на них, что делает Москву опасным местом для них.
В РФ начались "охота" на призывников
Как отмечают росСМИ, призывники в Москве получают SMS-сообщения о запрете выезда из России и «другие ограничения» за неявку в военкомат.
Информацию подтверждают правозащитники, отмечающие, что такие сообщения посылают даже тем, кто не появился по электронным повесткам, пока не имеющим юридической силы.
По мнению россиян, эти сообщения являются методом устрашения, чтобы заставить мужчин прийти к военкоматам. Однако российские правозащитники предупреждают, что с 2025 года после введения электронного военного реестра подобные ограничения могут стать реальностью.
При этом призывникам уже сейчас угрожают уголовная ответственность по ст. 328 УК (штраф до 200 000 рублей или до двух лет колонии).
Также в Москве возобновились облавы на призывников.
11 ноября в московском метро задержали более 200 человек и доставили в пункт сбора на Угресской. Из сборного пункта того дня были отпущены только четыре из 250 задержанных.
В Москве студентов, не вставших на военный учет, не пускают в университет
Как сообщают росСМИ, днями охранники заблокировали вход в РЭУ им. Плеханово. В частности, на пары в экономический универ в Москве не могли пройти несколько мужчин.
При этом в пресс-службе университета заявили, что никаких таких нововведений якобы не вводили.
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