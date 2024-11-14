У Москві призовників почали залякувати закриттям виїзду з країни
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У Москві призовників почали залякувати закриттям виїзду з країни

У Москві призовників почали залякувати закриттям виїзду з країни
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Джерело:  online.ua

У Москві посилили тиск на призовників. Зокрема їм почали надсилати SMS-повідомлення із погрозами про обмеження на виїзд із країни, також відновилися облави.

Головні тези:

  • У Москві призовників залякували SMS-повідомленнями про обмеження на виїзд з Росії та інші обмеження.
  • З 2025 року призовники можуть стикнутися з реальними обмеженнями через введення електронного військового реєстру.
  • Призовники вже зараз підлягають кримінальній відповідальності за ухилення від військової повинності.
  • Москва стала небезпечним місцем для призовників, з посиленням тиску та облавами на них.

У РФ почалися “полювання” на призовників

Як зазначають росЗМІ, призовники в Москві отримують SMS-повідомлення про заборону виїзду з Росії та «інші обмеження» за неявку до військкомату.

Інформацію підтверджують правозахисники, які зазначають, що такі повідомлення надсилають навіть тим, хто не з’явився за електронними повістками, що поки що не мають юридичної сили.

Фото — росЗМІ

На думку росіян, ці повідомлення є методом залякування, щоб змусити чоловіків прийти до військкоматів. Однак, російські правозахисники попереджають, що з 2025 року, після введення електронного військового реєстру, подібні обмеження можуть стати реальністю.

При цьому призовникам уже зараз загрожують кримінальною відповідальністю за ст. 328 КК (штраф до 200 000 рублів або до двох років колонії).

Також у Москві відновилися облави на призовників.

Зокрема, 11 листопада в московському метро затримали понад 200 осіб і доставили до пункту збору на Угреській. Зі збірного пункту того дня було відпущено лише чотирьох із 250 затриманих.

Москва стала найнебезпечнішим місцем для призовників!, — заявили представники «Руху Свідомих Відмовників».

У Москві студентів, які не стали на військовий облік, не пускають до університету

Як повідомляють росЗМІ, днями охоронці заблокували вхід до РЕУ ім. Плеханова. Зокрема на пари в економічний універ у Москві не могли пройти кілька чоловіків.

Перепустки не спрацювали, а охорона їх не пускає. Один зі студентів розповів, що його на доказ того, що він став на облік, попросили принести повістку до військкомату, але це навіть не спрацювало. На навчання він потрапити ще не може.

При цьому у пресслужбі університету заявили, що жодних таких нововведень нібито не запроваджували.

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