В Москве сгорел научный институт из системы ВПК — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве сгорел научный институт из системы ВПК — видео

Москва
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Источник:  online.ua

В Москве в ночь на 20 февраля вспыхнул масштабный пожар в Институте вычислительной техники. Огонь охватил 1500 кв м, в здании слышны взрывы.

Главные тезисы

  • В ночь на 20 февраля в Москве произошел масштабный пожар в Институте вычислительной техники имени С.В. О. Лебедева, охвативший 1500 кв м.
  • Пожар вызвал обрушение крыши и стен института, была слышна серия взрывов.
  • Сгоревшее здание института стало местом громких звуков взрывов, и осталась практически ничего. 

В Москве взрывался и горел НИИ

Известно, что пожар начался в здании Института вычислительной техники им. С. О. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве.

Открытое горение наблюдалось на площади в 1500 квадратов.

Огонь продолжает распространяться, что уже привело к обрушению кровли. Более того, известно, что существует угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет.

Позже громкие звуки взрывов были слышны с территории сгоревшего здания института. От помещения почти ничего не осталось. Пожару предоставлен повышенный уровень сложности.

Рухнула крыша и стены НИИ. Из огня самостоятельно спаслись 30 человек.

Заметим, что Институт точной механики и вычислительной техники им. О. Лебедева — это российская научная организация, входящая в состав Российской академии наук.

Ранее это был федеральный государственный орган, но 3 августа 2009 г. он был преобразован в акционерное общество, которое с 2008 года подчиняется Министерству промышленности и торговли РФ.

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