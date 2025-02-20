В Москве сгорел научный институт из системы ВПК — видео

В Москве в ночь на 20 февраля вспыхнул масштабный пожар в Институте вычислительной техники. Огонь охватил 1500 кв м, в здании слышны взрывы.

В Москве взрывался и горел НИИ

Известно, что пожар начался в здании Института вычислительной техники им. С. О. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве.

Открытое горение наблюдалось на площади в 1500 квадратов.

Огонь продолжает распространяться, что уже привело к обрушению кровли. Более того, известно, что существует угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет.

Позже громкие звуки взрывов были слышны с территории сгоревшего здания института. От помещения почти ничего не осталось. Пожару предоставлен повышенный уровень сложности.

Рухнула крыша и стены НИИ. Из огня самостоятельно спаслись 30 человек.

Заметим, что Институт точной механики и вычислительной техники им. О. Лебедева — это российская научная организация, входящая в состав Российской академии наук.