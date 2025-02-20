У Москві згорів науковий інститут з системи ВПК — відео

У Москві в ніч проти 20 лютого спалахнула масштабна пожежа в Інституті обчислювальної техніки. Вогонь охопив 1500 кв м, у будівлі було чути вибухи.

У Москві вибухав і горів НДІ

Відомо, що пожежа розпочалась в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва на Варшавському шосе в Москві.

Відкрите горіння спостерігалося на площі 1500 квадратів.

Вогонь продовжує поширюватися, що вже призвело до обвалення покрівлі. Ба більше, відомо, що існує загроза вибуху газових балонів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Пізніше гучні звуки вибухів було чути з території згорілої будівлі інституту. Від приміщення майже нічого не лишилося. Пожежі надано підвищений рівень складності.

Повалився дах та стіни НДІ. З вогню самостійно врятувалися 30 людей.

Зауважимо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва — це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук.