Украинцев предупредили об ИПСО о якобы предложении "военной полиции" за вознаграждение помогать выявлять ухилянцев.
Главные тезисы
- Российская ИПСО направлена на дестабилизацию и создание напряженности среди граждан Украины.
- В Киберполиции просят игнорировать информацию о военной полиции и призывают избегать телефонных звонков по неподтвержденным номерам.
- Украинцам советуют получать информацию только из официальных источников и быть внимательными к потенциальным попыткам манипуляций со стороны информационных угроз.
В Украине не существует "военной полиции"
Об этом предупреждают Департамент киберполиции Нацполиции и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В киберполиции проинформировали, что Нацполиция никаких подобных уведомлений не делала и что в Украине нет «военной полиции».
Такие сообщения являются элементом российской информационно психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан.
Правоохранители призвали граждан не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.
Для придания правдивости своим ИПСО РФ может использовать реальные номера телефонов органов госвласти.
Поэтому киберполиция напоминает о важности проверки подлинности фактов, информации и утверждений, которые распространяются по разным каналам коммуникации. Также рекомендуем получать информацию из официальных источников. Будьте бдительны и осторожны.
В СНБО опровергли вбросы о начале наступления армии РФ в Сумской области
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в приграничных районах Сумской области не проходят боевые действия.
Коваленко отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ проводит попытки испытать оборону украинских военных в направлении Рыжовки, однако ВСУ наносят мощные удары по вражеским подразделениям и позициям.
По его словам, вброс так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы начале наступления оккупационной армии РФ в Сумской области является частью враждебной ИПСО.
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