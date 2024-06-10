В Нацполиции предупредили украинцев о новой российской ИПСО
Категория
Украина
Дата публикации

В Нацполиции предупредили украинцев о новой российской ИПСО

ИПСО
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Источник:  Киберполиция

Украинцев предупредили об ИПСО о якобы предложении "военной полиции" за вознаграждение помогать выявлять ухилянцев.

Главные тезисы

  • Российская ИПСО направлена на дестабилизацию и создание напряженности среди граждан Украины.
  • В Киберполиции просят игнорировать информацию о военной полиции и призывают избегать телефонных звонков по неподтвержденным номерам.
  • Украинцам советуют получать информацию только из официальных источников и быть внимательными к потенциальным попыткам манипуляций со стороны информационных угроз.

В Украине не существует "военной полиции"

Об этом предупреждают Департамент киберполиции Нацполиции и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В последние дни сетью распространяется информация, что якобы «военная полиция» предлагает украинским гражданам вознаграждение за сотрудничество в выявлении ухилянцев. Эти сообщения поступают от имени якобы Национальной полиции Украины. Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности, - заявили в НПУ.

В киберполиции проинформировали, что Нацполиция никаких подобных уведомлений не делала и что в Украине нет «военной полиции».

Такие сообщения являются элементом российской информационно психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан.

Правоохранители призвали граждан не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

Для придания правдивости своим ИПСО РФ может использовать реальные номера телефонов органов госвласти.

Поэтому киберполиция напоминает о важности проверки подлинности фактов, информации и утверждений, которые распространяются по разным каналам коммуникации. Также рекомендуем получать информацию из официальных источников. Будьте бдительны и осторожны.

В СНБО опровергли вбросы о начале наступления армии РФ в Сумской области

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в приграничных районах Сумской области не проходят боевые действия.

Коваленко отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ проводит попытки испытать оборону украинских военных в направлении Рыжовки, однако ВСУ наносят мощные удары по вражеским подразделениям и позициям.

Сумская область. На сегодня — это не начало того, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничных нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение, – отмечает руководитель ЦПИ.

По его словам, вброс так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы начале наступления оккупационной армии РФ в Сумской области является частью враждебной ИПСО.

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