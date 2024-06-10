Українців попередили щодо ІПСО про нібито пропозицію "військової поліції" за винагороду допомагати виявляти ухилянтів.
Головні тези:
- Російська ІПСО спрямована на дестабілізацію та створення напруженості серед українських громадян.
- У Кіберполіції просять ігнорувати інформацію про військову поліцію та закликають до уникання телефонних дзвінків за непідтвердженими номерами.
- Українцям радять отримувати інформацію лише з офіційних джерел та бути уважними до потенційних спроб маніпуляцій з боку інформаційних загроз.
В Україні не існує “військової поліції“
Про це попереджають Департамент кіберполіції Нацполіції України та Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У кіберполіції поінформували, що Нацполіція жодних подібних оповіщень не робила і що в Україні не існує «військової поліції».
Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.
Правоохоронці закликали громадян не телефонувати за номерами, вказаними у цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.
Для надання правдивості своїм ІПСО РФ може використовувати реальні номери телефонів органів держвлади.
Тому кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел. Будьте пильні та обачні.
У РНБО спростували вкиди про початок наступу армії РФ на Сумщині
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у прикордонних районах на Сумщині не проходять бойові дії.
Коваленко зазначив, що наразі окупаційна армія РФ проводить спроби випробувати оборону українських військових в напрямку Рижівкі, однак ЗСУ завдають потужні удари по ворожих підрозділах і позиціях.
За його словами, вкид так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова про нібито початок наступу окупаційної армії РФ на Сумщині є частиною ворожої ІПСО.
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