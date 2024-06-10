В Україні не існує “військової поліції“

Про це попереджають Департамент кіберполіції Нацполіції України та Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Ці повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності, — заявили у НПУ. Поширити

У кіберполіції поінформували, що Нацполіція жодних подібних оповіщень не робила і що в Україні не існує «військової поліції».

Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.

Правоохоронці закликали громадян не телефонувати за номерами, вказаними у цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.

Для надання правдивості своїм ІПСО РФ може використовувати реальні номери телефонів органів держвлади.

Тому кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел. Будьте пильні та обачні.

У РНБО спростували вкиди про початок наступу армії РФ на Сумщині

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у прикордонних районах на Сумщині не проходять бойові дії.

Коваленко зазначив, що наразі окупаційна армія РФ проводить спроби випробувати оборону українських військових в напрямку Рижівкі, однак ЗСУ завдають потужні удари по ворожих підрозділах і позиціях.

Сумська область. Станом на зараз — це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження, — наголошує керівник ЦПД. Поширити

За його словами, вкид так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова про нібито початок наступу окупаційної армії РФ на Сумщині є частиною ворожої ІПСО.