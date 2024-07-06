Почему у НАТО сомневаются в способности Байдена победить на выборах в США

Мы не уверены, что даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года, - заявил журналистам издание должностное лицо одной из стран ЕС. Поделиться

По информации журналистов, партнеры по НАТО начали задаваться вопросом, сколько еще Байден сможет обеспечить поддержку США для оборонных усилий ЕС.

Пока дипломаты и мировые лидеры готовятся к проведению саммита Альянса в Вашингтоне и в частных разговорах выражают обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

Большинство европейских чиновников и лидеры других стран НАТО выражают поддержку Байдену, опасаясь, что победа Трампа на выборах в США может подорвать обороноспособность Североатлантического союза и усилия по военной помощи Украине.

Они также отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опаской, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года, - заявляют чиновники в ЕС. Поделиться

Что известно о рейтингах Байдена и Трампа перед выборами в США

По информации Bloomberg, сейчас Байден сокращает разрыв от Дональда Трампа в штатах, которые до сих пор не определились со своим кандидатом.

Байден показал свой лучший результат по итогам опроса Bloomberg News/Morning Consult, хотя избиратели "давали низкие оценки его результатам дебатов на фоне паники в его партии"

Республиканец Дональд Трамп опередил демократа Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в критических штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года. Теперь Байден побеждает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в рамках статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, и больше всего отстает в критическом штате Пенсильвания, отмечается в материале издания. Поделиться

По данным опроса, избиратели "в режиме колебания" считали, что Байден плохо себя показал в дебатах, и меньше, чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний мужчина был "более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником".