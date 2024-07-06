Лидеры стран НАТО обеспокоены вероятностью поражения действующего президента США Джо Байдена на выборах оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Лидеры НАТО обеспокоены вероятностью поражения Джо Байдена на выборах против Дональда Трампа.
- Европейские чиновники выражают поддержку Байдену и опасения относительно возможных последствий победы Трампа для международной политики.
- Рейтинги показывают маленький разрыв между Байденом и Трампом в критических штатах, что может повлиять на результаты выборов.
- Обеспокоенность вызывает возраст и состояние здоровья Байдена, его способность победить и поддержать страны-партнеры НАТО.
- Избиратели испытывают опасения по поводу возраста и проницательности Байдена, что может повлиять на исход выборов в США.
Почему у НАТО сомневаются в способности Байдена победить на выборах в США
По информации журналистов, партнеры по НАТО начали задаваться вопросом, сколько еще Байден сможет обеспечить поддержку США для оборонных усилий ЕС.
Пока дипломаты и мировые лидеры готовятся к проведению саммита Альянса в Вашингтоне и в частных разговорах выражают обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.
Большинство европейских чиновников и лидеры других стран НАТО выражают поддержку Байдену, опасаясь, что победа Трампа на выборах в США может подорвать обороноспособность Североатлантического союза и усилия по военной помощи Украине.
Они также отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опаской, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.
Что известно о рейтингах Байдена и Трампа перед выборами в США
По информации Bloomberg, сейчас Байден сокращает разрыв от Дональда Трампа в штатах, которые до сих пор не определились со своим кандидатом.
Байден показал свой лучший результат по итогам опроса Bloomberg News/Morning Consult, хотя избиратели "давали низкие оценки его результатам дебатов на фоне паники в его партии"
По данным опроса, избиратели "в режиме колебания" считали, что Байден плохо себя показал в дебатах, и меньше, чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний мужчина был "более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником".
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