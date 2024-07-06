В НАТО обеспокоены возможным поражением Байдена на выборах в США
Категория
Политика
Дата публикации

В НАТО обеспокоены возможным поражением Байдена на выборах в США

Джо и Джилл Байден
Читати українською
Источник:  Politico

Лидеры стран НАТО обеспокоены вероятностью поражения действующего президента США Джо Байдена на выборах оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Лидеры НАТО обеспокоены вероятностью поражения Джо Байдена на выборах против Дональда Трампа.
  • Европейские чиновники выражают поддержку Байдену и опасения относительно возможных последствий победы Трампа для международной политики.
  • Рейтинги показывают маленький разрыв между Байденом и Трампом в критических штатах, что может повлиять на результаты выборов.
  • Обеспокоенность вызывает возраст и состояние здоровья Байдена, его способность победить и поддержать страны-партнеры НАТО.
  • Избиратели испытывают опасения по поводу возраста и проницательности Байдена, что может повлиять на исход выборов в США.

Почему у НАТО сомневаются в способности Байдена победить на выборах в США

Мы не уверены, что даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года, - заявил журналистам издание должностное лицо одной из стран ЕС.

По информации журналистов, партнеры по НАТО начали задаваться вопросом, сколько еще Байден сможет обеспечить поддержку США для оборонных усилий ЕС.

Пока дипломаты и мировые лидеры готовятся к проведению саммита Альянса в Вашингтоне и в частных разговорах выражают обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

Большинство европейских чиновников и лидеры других стран НАТО выражают поддержку Байдену, опасаясь, что победа Трампа на выборах в США может подорвать обороноспособность Североатлантического союза и усилия по военной помощи Украине.

Они также отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опаской, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года, - заявляют чиновники в ЕС.

Что известно о рейтингах Байдена и Трампа перед выборами в США

По информации Bloomberg, сейчас Байден сокращает разрыв от Дональда Трампа в штатах, которые до сих пор не определились со своим кандидатом.

Байден показал свой лучший результат по итогам опроса Bloomberg News/Morning Consult, хотя избиратели "давали низкие оценки его результатам дебатов на фоне паники в его партии"

Республиканец Дональд Трамп опередил демократа Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в критических штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года. Теперь Байден побеждает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в рамках статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, и больше всего отстает в критическом штате Пенсильвания, отмечается в материале издания.

По данным опроса, избиратели "в режиме колебания" считали, что Байден плохо себя показал в дебатах, и меньше, чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний мужчина был "более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником".

Опрос показывает, что поддерживать Байдена означало бы поддержать кандидата, в отношении которого избиратели испытывают глубокие опасения, особенно в его возрасте и проницательности. Почти трое из 10 демократов заявили, что Байден должен выйти из гонки — это гораздо больше 9% республиканцев, которые сказали, что Трамп должен сделать то же самое, - отмечают журналисты издания.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спонсоры Байдена выдвинули ему жесткое требование после провала на дебатах
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Байдена. В Белом доме оценили перспективы
The White House
Зеленский и Бадйен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg
Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?