Чому у НАТО сумніваються у здатності Байдена перемогти на виборах у США

Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки, - заявив журналістам видання посадовець однієї з країн ЄС. Поширити

За інформацією журналістів, партнери по НАТО почали задаватись питанням, скільки ще Байден зможе забезпечувати підтримку США для оборонних зусиль ЄС.

Наразі дипломати та світові лідери готуються до проведення саміту Альянсу у Вашингтоні і у приватних розмовах висловлюють стурбованість віком, станом здоров'я і здатністю Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Більшість європейських посадовців та лідери інших країн НАТО висловлюють підтримку Байдену, побоюючись, що перемога Трампа на виборах у США може підірвати обороноздатність Альянсу і зусилля з військової допомоги Україні.

Вони також відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа та очолити світову наддержаву.

Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий.. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки, - заявляють посадовці у ЄС. Поширити

Що відомо про рейтинги Байдена та Трампа перед виборами у США

За інформацією Bloomberg, наразі Байден скорочує розрив від Дональда Трампа у штатах, що ще досі не визначились із своїм кандидатом.

Байден показав свій найкращий результат за підсумками опитування Bloomberg News/Morning Consult, хоча виборці "давали низькі оцінки його результатам дебатів на тлі паніки в його партії"

Республіканець Дональд Трамп випередив демократа Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у критичних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з початку опитування у жовтні минулого року. Тепер Байден перемагає Трампа у Мічигані та Вісконсині. Він перебуває в межах статистичної похибки опитування в Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, і найбільше відстає в критичному штаті Пенсільванія, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

За даними опитування, виборці "в режимі вагання" вважали, що Байден погано себе показав у дебатах, і менше ніж кожен п’ятий респондент сказав, що 81-річний чоловік був "більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником".