У НАТО занепокоєні через можливу поразку Байдена на виборах у США
Категорія
Політика
Дата публікації

У НАТО занепокоєні через можливу поразку Байдена на виборах у США

Джо та Джилл Байден
Джерело:  Politico

Лідери країн НАТО занепокоєні через ймовірність поразки діючого президента США Джо Байдена на виборах опоненту від Республіканської партії Дональду Трампу. 

Головні тези:

  • Лідери НАТО висловлюють занепокоєння через можливу поразку Джо Байдена на виборах у США та перемогу Дональда Трампа.
  • Рейтинги кандидатів показують незначний розрив між Байденом і Трампом у критичних штатах, що може вплинути на результати виборів.
  • Суттєва частина європейських посадовців висловлюють підтримку Байдену, обурені можливою перемогою Трампа та її наслідками для міжнародної політики.
  • Дипломати та світові лідери стурбовані здатністю Байдена перемогти і обговорюють можливі наслідки цього для світової ситуації.

Чому у НАТО сумніваються у здатності Байдена перемогти на виборах у США

Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки, - заявив журналістам видання посадовець однієї з країн ЄС.

За інформацією журналістів, партнери по НАТО почали задаватись питанням, скільки ще Байден зможе забезпечувати підтримку США для оборонних зусиль ЄС.

Наразі дипломати та світові лідери готуються до проведення саміту Альянсу у Вашингтоні і у приватних розмовах висловлюють стурбованість віком, станом здоров'я і здатністю Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Більшість європейських посадовців та лідери інших країн НАТО висловлюють підтримку Байдену, побоюючись, що перемога Трампа на виборах у США може підірвати обороноздатність Альянсу і зусилля з військової допомоги Україні.

Вони також відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа та очолити світову наддержаву.

Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий.. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки, - заявляють посадовці у ЄС.

Що відомо про рейтинги Байдена та Трампа перед виборами у США

За інформацією Bloomberg, наразі Байден скорочує розрив від Дональда Трампа у штатах, що ще досі не визначились із своїм кандидатом.

Байден показав свій найкращий результат за підсумками опитування Bloomberg News/Morning Consult, хоча виборці "давали низькі оцінки його результатам дебатів на тлі паніки в його партії"

Республіканець Дональд Трамп випередив демократа Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у критичних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з початку опитування у жовтні минулого року. Тепер Байден перемагає Трампа у Мічигані та Вісконсині. Він перебуває в межах статистичної похибки опитування в Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, і найбільше відстає в критичному штаті Пенсільванія, - зазначається у матеріалі видання.

За даними опитування, виборці "в режимі вагання" вважали, що Байден погано себе показав у дебатах, і менше ніж кожен п’ятий респондент сказав, що 81-річний чоловік був "більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником".

Опитування показує, що підтримувати Байдена означало б підтримати кандидата, щодо якого виборці мають глибокі побоювання, особливо щодо його віку та проникливості. Майже троє з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів — це набагато більше, ніж 9% республіканців, які сказали, що Трамп повинен зробити те саме, - зазначають журналісти видання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Спонсори Байдена висунули йому жорстку вимогу після провалу на дебатах
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Байдена. У Білому домі оцінили перспективи
The White House
Зеленський та Бадйен
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден наздоганяє Трампа у важливих штатах перед виборами — Bloomberg
Байден наздоганяє Трампа у важливих штатах перед виборами — Bloomberg

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?