Лідери країн НАТО занепокоєні через ймовірність поразки діючого президента США Джо Байдена на виборах опоненту від Республіканської партії Дональду Трампу.
Головні тези:
- Лідери НАТО висловлюють занепокоєння через можливу поразку Джо Байдена на виборах у США та перемогу Дональда Трампа.
- Рейтинги кандидатів показують незначний розрив між Байденом і Трампом у критичних штатах, що може вплинути на результати виборів.
- Суттєва частина європейських посадовців висловлюють підтримку Байдену, обурені можливою перемогою Трампа та її наслідками для міжнародної політики.
- Дипломати та світові лідери стурбовані здатністю Байдена перемогти і обговорюють можливі наслідки цього для світової ситуації.
Чому у НАТО сумніваються у здатності Байдена перемогти на виборах у США
За інформацією журналістів, партнери по НАТО почали задаватись питанням, скільки ще Байден зможе забезпечувати підтримку США для оборонних зусиль ЄС.
Наразі дипломати та світові лідери готуються до проведення саміту Альянсу у Вашингтоні і у приватних розмовах висловлюють стурбованість віком, станом здоров'я і здатністю Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.
Більшість європейських посадовців та лідери інших країн НАТО висловлюють підтримку Байдену, побоюючись, що перемога Трампа на виборах у США може підірвати обороноздатність Альянсу і зусилля з військової допомоги Україні.
Вони також відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа та очолити світову наддержаву.
Що відомо про рейтинги Байдена та Трампа перед виборами у США
За інформацією Bloomberg, наразі Байден скорочує розрив від Дональда Трампа у штатах, що ще досі не визначились із своїм кандидатом.
Байден показав свій найкращий результат за підсумками опитування Bloomberg News/Morning Consult, хоча виборці "давали низькі оцінки його результатам дебатів на тлі паніки в його партії"
За даними опитування, виборці "в режимі вагання" вважали, що Байден погано себе показав у дебатах, і менше ніж кожен п’ятий респондент сказав, що 81-річний чоловік був "більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником".
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