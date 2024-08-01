В Нижнем Тагиле РФ обрушился подъезд жилого дома — видео

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. Предварительно в доме в микрорайоне взорвался газ.

Что известно об обвале дома в Нижнем Тагиле

По уточненной информации МЧС, обрушились не один, а два подъезда. В настоящее время количество пострадавших устанавливается.

Обрушение пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло сразу после взрыва газа. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел.

Известно, что из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле достали трех взрослых и одного ребенка.

Спасательная операция осложняется тем, что существует угроза обрушения конструкций. Под завалами находятся еще как минимум два человека, однако это количество может возрасти.

Как сообщают росСМИ, предварительная причина взрыва — взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Местные рассказывают, что перед взрывом двух неизвестных в форме газовой службы выгнали из соседнего дома за 15 минут до взрыва в Нижнем Тагиле.

Перед взрывом два человека ходили по квартирам соседнего дома и якобы проверяли газовое оборудование. Незадолго до взрыва один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины скрылись. Никаких официальных проверок на сегодняшний день запланировано не было, а газовое оборудование в домах проверяли около месяца назад, — рассказывают местные. Поделиться

По состоянию на данный момент, известно, что пострадали не менее пяти человек.

Россия собственноручно подрывает свои дома

12 мая в российском Белгороде в результате работы ПВО обрушился целый подъезд многоэтажки. В Шойге подтвердили, что обломки ракеты попали в здание.

Впрочем, как заметил активист и волонтер Сергей Стерненко, на видео видно, как дом в Белгороде, вероятно, взорвали изнутри, хотя сначала была информация о работе местного ПВО.

Как можно увидеть на видео, взрыв произошел четко по таймеру.

Руководитель ЦПИ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко не исключил, что похоже на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

Также, по его мнению, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах.

Кроме этого эксперты отмечают, что совпавший с наступлением окупантов на Харьковщине подрыв жилого дома в Белгороде очень выгоден России.