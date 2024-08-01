У Нижньому Тагілі РФ обвалився підʼїзд житлового будинку — відео

У Нижньому Тагілі обвалилася частина житлового будинку. Попередньо, у будинку в мікрорайоні вибухнув газ.
Головні тези:
- У Нижньому Тагілі обрушився під'їзд житлового будинку через вибух газу, що призвело до постраждалих та загрози обвалення конструкцій.
- Рятувальна операція ускладнюється тим, що невідома точна кількість людей під завалами та можливі інші постраждалі.
- Обвалення п'ятиповерхівки в Нижньому Тагілі може бути пов'язане зі злочинними діями, які вчинили двоє осіб у формі газової служби.
- Експерти не виключають можливість, що подібні події можуть бути провокацією Росії або пропагандистськими діями для виправдання подальших ударів по житлових будинках.
Що відомо про обвал будинку у Нижньому Тагілі
За уточненою інформацією МНС, обрушилися не один, а два під'їзди. Наразі кількість постраждалих встановлюється.
Обвалення п'ятиповерхівки в Нижньому Тагілі сталося одразу після вибуху газу. За попередніми даними, ніхто з людей, які знаходилися в будинку, покинути свої квартири не встиг.
Наразі відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку в Нижньому Тагілі дістали трьох дорослих та одну дитину.
Рятувальна операція ускладнюється тим, що є загроза обвалення конструкцій. Під завалами знаходяться ще як мінімум дві людини, проте ця кількість може зрости.
Як повідомляють росЗМІ, попередня причина вибуху — вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння.
Місцеві розповідають, що перед вибухом двох невідомих у формі газової служби вигнали із сусіднього будинку за 15 хвилин до вибуху у Нижньому Тагілі.
Станом наразі, відомо що постраждали щонайменше п'ять осіб.
Росія власноруч підриває свої будинки
12 травня в російському Бєлгороді внаслідок роботи ППО обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. У Шойгу підтвердили, що уламки ракети влучили в будівлю.
Втім, як зауважив активіст і волонтер Сергій Стерненко, на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.
Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.
Керівник ЦПД Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка не виключив, що цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.
Також, на його думку, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.
Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.
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